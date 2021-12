Protest ob peki kostanja: izpostavili pomen boja za varovanje človekovih pravic

Protestniki so ob peki kostanja, ki je po mnenju vlade epidemiološko nenevaren, protestno odšteli še en teden do volitev. "Ostaja jih le še 19," so izpostavili na že 86. petkovem protestu. Ob svetovnem dnevu človekovih pravic so izpostavili, da so slednje vse prevečkrat kršene prav zaradi zavestnih dejanj in politik trenutne oblasti. Na protestu so za več tisoč beguncev, ki jih je zima ujela na Balkanski poti, ob tem zbirali obleke, obutev in druge potrebščine.