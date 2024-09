Protest ob robu BSF: zaradi povabila Cipi Livni vladi očitajo dvoličnost

Vsi pozivi EU k prekinitvi nasilja Izraela nad Palestincem so prazni, dokler ni konkretnih ukrepov, so opozorili govorci na protestu nevladnikov pred začetkom Blejskega strateškega foruma (BSF). Obenem so izpostavili dvoličnost, ki da jo z vabilom nekdanje izraelske zunanje ministrice Cipi Livni na Bled izkazuje slovenska vlada.

OGLAS

Pred začetkom 19. Blejskega strateškega foruma, ki letos poteka pod naslovom Svet vzporednih realnosti, je več govork in govorcev sporočilo, da ne pristajajo na vzporedne standarde. "Solidarnost na eni strani in trgovanje na drugi – to so vzporednosti, ki gredo političnim voditeljem zlahka iz ust, ampak kar pade na tla, niso več besede, ampak so bombe, so streli in je smrt. Tisoči mrtvih, genocid, v katerega nihče ne poseže, to so posledice," je dejala Nataša Posel iz Amnesty International Slovenije.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja







Protest ob robu BSF icon-picture-layer-2 1 / 5

"Naše sporočilo državam EU ter vse udeležencem foruma je, da so vsi pozivi EU k prekinitvi nasilja prazni, dokler ni konkretnih ukrepov," je poudarila Posel in zahtevala takojšnji embargo na trgovanje z orožjem z Izraelom, prepoved trgovine z izraelskimi naselbinami na zasedenih palestinskih ozemljih in ukrepanje v ZN, da se izraelska okupacija Palestine konča. 'Govorijo o demokraciji in pravičnosti, obenem pa nagrajujejo izraelsko politiko kolonizacije in apartheida' Nada Pretnar iz Gibanja za pravice Palestincev je zbranim voditeljem očitala, da govorijo o demokraciji in pravičnosti, a da obenem z gospodarskim, vojaškim in političnim sodelovanjem nagrajujejo izraelsko politiko kolonizacije in apartheida. "Govorite o miru, a Izraelu za izvajanje genocida v Gazi pošiljate milijarde. Govorite o človekovih pravicah, a 40.000 pobitih Palestincev in Palestink vidite kot kolateralno škodo ohranjanja varnosti Izraela. Govorite o otrokovih pravicah, a medtem ko Izrael bombardira novorojenčke in strada otroke, govorite o izraelski pravici do samoobrambe. Govorite o novinarski svobodi, a izraelskemu pobijanju palestinskih novinarjev in izganjanju mednarodnih medijskih hiš iz Izraela ne dajete pozornosti. Govorite o mednarodnem pravu, a se na odločitve Meddržavnega sodišča, ki se je jasno izreklo glede izraelskih hudodelstev in s tem tudi zavezalo države k odgovornosti, požvižgate," je dodala.

Predstavnica študentov, ki so v solidarnosti s Palestinci letos začasno zasedli ljubljansko Fakulteto za družbene vede, je tako kot Pretnar slovenski vladi očitala dvoličnost, ki da jo izkazuje s tem, ko je na Bled povabila nekdanjo izraelsko zunanjo ministrico Livni, ki je med drugim bila članica vlade v času izraelskih napadov na Gazo v letih 2008 in 2009. "Naš zunanjepolitični vrh se z vabljenjem visokih izraelskih predstavnikov, soodgovornih za smrti več desetih tisočih palestinskih civilistov, odmika od poti, ki si jo je Slovenija zastavila s priznanjem palestinske države, ter od sankcij zoper genocidni Izrael, ki si sankcije tako kot vsaka druga genocidna sila zasluži," so študenti sporočili v izjavi. Fajonova pred BSF zavrnila pozive k umiku vabila Livni Zunanja ministrica Tanja Fajon je že pred BSF zavrnila pozive k umiku vabila Livni, rekoč da je forum platforma, ki naj bi združevala različna mnenja. V nasprotju s prvotnim načrtom Livni in Fajon sicer ne bosta sodelovali na istem panelu, v sklopu programa prvega dne bo namesto tega z Livni potekal krajši individualni pogovor.