Protest poštnih delavcev: rokavico vrgli vodstvu, pa tudi vladi

Poštni delavci se bodo ob 14. uri zbrali na enournem protestnem shodu, na katerem želijo opozoriti na netransparentno komunikacijo vodstva, zmanjševanje števila zaposlenih, zapiranje pošt in na kršitve delodajalca. Protest organizira Konferenca sindikatov Sindikata delavcev prometa in zvez (SDPZ) Pošte Slovenije.

Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, zaposleni še niso seznanjeni s poslovno-finančnim načrtom za leto 2024 in projekcijami za naslednja leta, glede na nasprotujoče si medijske objave zadnjih dni pa od poslovodstva pričakujejo podrobna pojasnila. Informacije, ki jih dobivajo, predvsem o zmanjševanju števila zaposlenih, namreč med poštne delavce, vnašajo nemir.

Pošta Slovenije si je več let zapored aktivno prizadevala privabiti ustrezno število kandidatov za zaposlitev, ki bi razbremenili obstoječ kader ter prispevali k zmanjšanju bolniških odsotnosti, krčenja ter nadurnega dela, zato hkratne objave prostih delovnih mest in nižanje števila zaposlenih niso konsistentne, so prepričani. Ob tem so našteli še kršitve s področja zagotavljanja počitkov in odmorov, rednega opravljanja zdravniških pregledov, kršitve postopkov sprejema aktov delodajalca in zaviranje sindikalnega dela SDPZ.

Dodali so, da SDPZ že več mesecev opozarja, da trg dela ne dopušča odhodov zaposlenih in povzroča kvečjemu dodatne obremenitve dela zaposlenih, višje stroške dela ter slabo podobo delodajalca. "Hkrati že mesece vztrajamo pri zapolnitvi kadrovskega načrta, pri sprejemu ukrepov, ki bi zmanjšali potrebo po nadomeščanju odsotnih kadrov, pri zapolnitvi odstotka zaposlenih v delu rezerv, kot je zapisan v kolektivni pogodbi, pri pravočasnem dogovarjanju o usklajevanju plačil z inflacijo ter primernem znesku poslovne uspešnosti. Odgovori poslovodstva nas niso zadovoljili," so našteli.

Prepričani so tudi, da je treba zagotoviti dolgoročno stabilnost Pošte Slovenije, brez zapiranja poslovalnic, z učinkovito organizacijo dela in poštenim plačilom. "Nič od tega ne bo mogoče, dokler se država že leta izogiba svoje odgovornosti za financiranje javne službe! Nujno je, da se preneha z obljubami, zato poziv Vladi RS, naj končno zagotovi sofinanciranje univerzalne poštne storitve, ki jo je dolžna izvajati Pošta Slovenije na račun svoje konkurenčnosti, ceno pa plačamo zaposleni, ko za nas vedno znova zmanjka denarja," so nazadnje izzvali tudi vlado.

Protest bo potekal pred prostori poštno-logističnega centra v Ljubljani.