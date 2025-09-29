Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Protest prebivalcev Savskega naselja: Čedalje slabše živimo

Ljubljana, 29. 09. 2025 17.46 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
6

Okoli 30 prebivalcev Savskega naselja v Ljubljani je s protestom izrazilo nestrinjanje s tamkajšnjo prometno ureditvijo. V Civilni iniciativi Savsko naselje ob tem izpostavljajo, da so bivanjske razmere v soseski vse slabše, razočarani so tudi, da v načrte prenove prebivalci niso vključeni.

Po besedah Janeza Starihe iz Civilne iniciative Savsko naselje so protest organizirali zaradi nestrinjanja z občinskimi načrti za prenovo soseske. "Stanovalci imamo precej težav, povezanih z Linhartovo cesto, tudi na splošno imamo težave z življenjem v soseski in gentrifikacijo naselja," je izpostavil.

Nasprotujejo izrinjanju določenih storitev iz naselja, pri čemer je Stariha med drugim naštel banko, pošto in mesarijo. "Ljudje čedalje slabše živimo v tem naselju, zato smo se odločili za protest in upamo, da nam župan prisluhne," je dodal. 

Ljubljanski župan Zoran Janković je sicer prejšnji teden na redni novinarski konferenci prebivalcem Savskega naselja sporočil, naj počakajo nekaj mesecev, da celotno območje začne živeti. "Pravijo, da Linhartova zdaj služi tranzitnemu prometu, tudi prej je, a z eno bistveno razliko - zdaj je štiripasovna in ima rumeni pas za avtobuse," je med drugim izpostavil.

Napovedal je, da bo ob Linhartovi cesti po novem 200 dreves namesto prejšnjih 100, uredili so tudi kolesarsko stezo in pločnik. "Promet bo šel hitreje mimo savskega naselja," je prepričan Janković, ki je dodal, da ima sicer vsakdo pravico do protesta.

Stariha je danes izpostavil, da so dela že zaključena, stanovalci pa se vsakodnevno soočajo s težavami. Zaradi dvojne polne črte med drugim ne morejo zavijati na manjše ulice Savskega naselja iz žalske smeri. V civilni iniciativi so tudi razočarani, ker prebivalci v načrte prenove soseske niso vključeni.

Civilni iniciativi Savsko naselje se je pri shodu pridružila tudi skupnost PLAC - Participativna ljubljanska avtonomna cona.

Prenovljeno Linhartovo so odprli pred približno mesecem dni. Vzdolž celotne ceste so na novo uredili kolesarske steze in pločnike, izpeljana pa je bila tudi dodatna ozelenitev z novimi drevesi. Po navedbah Mestne občine Ljubljana bo zagotovila kakovostnejše prometne povezave, tudi za javni potniški promet, prijaznejši javni prostor, prostornejše in varnejše površine za pešce in kolesarje.

Hkrati so v sklopu prenove prenovili kanalizacijo, vodovod, vročevod, cestno razsvetljavo in semaforizacijo. Preuredili so križišča z Dunajsko, Železno, Neubergerjevo in Topniško cesto ter uredili novo križišče z Valjhunovo ulico. Kot nadaljevanje prenove prometne infrastrukture na širšem območju osrednje ljubljanske železniške postaje pa je na območju stekla tudi celovita rekonstrukcija krožišča Žale in spremljajočih cest - Pokopališke in Flajšmanove ulice.

savsko naselje prebivalci protest
Naslednji članek

Golob: Civilna obramba ključna za varno okolje

Naslednji članek

Obvezna božičnica: Golobova 'verbalna driska' ali uspešna predvolilna poteza?

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1921539
29. 09. 2025 18.34
kaj pa potrebujes banko?Posto morda 5x letno.
ODGOVORI
0 0
mackon08
29. 09. 2025 18.14
+1
Banka in pošta je itak brez veze.
ODGOVORI
1 0
Larry2universe
29. 09. 2025 18.14
+1
tale je pa dobro rejen,kako opravi testiranja?
ODGOVORI
1 0
JanezNovak13
29. 09. 2025 18.07
+3
Tole arhitekti so pa razred zase. Vozna pasova tako ozka, da avtobusa ali tovornjaka ne moreta drug mimo drugega z normalno hitrostjo, ker so vsi štirje pasovi preozki. Enako Vodnikova od Šisenske do Petra Držaja. Ko si avtobusa pripeljeta nasproti ustavita ali pa skoraj ustavita, da gresta prevodno en mimo drugega. Pločnika s kolesarsko pa tako široka, da bi lahko nogomet igral. Enaka zgodba Slovenska cesta pred Bavarcem: tovornjak čaka za zaviti levo na Pražakovo in avtobus ne more mimo po desnem pasu...................
ODGOVORI
3 0
Darko32
29. 09. 2025 18.09
+1
To samo kaže, da je potrebno razmisliti, da vse izseli iz mesta.
ODGOVORI
1 0
Darko32
29. 09. 2025 17.59
+4
A to je tista cesta, kjer je vzporedna z železnico in so vse pozaprli in potem je bila anarhija do konca. Čista balkanska ideologija dela.
ODGOVORI
5 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256