Protest prebivalcev Savskega naselja: Čedalje slabše živimo

Nasprotujejo izrinjanju določenih storitev iz naselja, pri čemer je Stariha med drugim naštel banko, pošto in mesarijo. "Ljudje čedalje slabše živimo v tem naselju, zato smo se odločili za protest in upamo, da nam župan prisluhne," je dodal.

Po besedah Janeza Starihe iz Civilne iniciative Savsko naselje so protest organizirali zaradi nestrinjanja z občinskimi načrti za prenovo soseske. " Stanovalci imamo precej težav, povezanih z Linhartovo cesto, tudi na splošno imamo težave z življenjem v soseski in gentrifikacijo naselja ," je izpostavil.

Ljubljanski župan Zoran Janković je sicer prejšnji teden na redni novinarski konferenci prebivalcem Savskega naselja sporočil, naj počakajo nekaj mesecev, da celotno območje začne živeti. "Pravijo, da Linhartova zdaj služi tranzitnemu prometu, tudi prej je, a z eno bistveno razliko - zdaj je štiripasovna in ima rumeni pas za avtobuse," je med drugim izpostavil.

Napovedal je, da bo ob Linhartovi cesti po novem 200 dreves namesto prejšnjih 100, uredili so tudi kolesarsko stezo in pločnik. "Promet bo šel hitreje mimo savskega naselja," je prepričan Janković, ki je dodal, da ima sicer vsakdo pravico do protesta.

Stariha je danes izpostavil, da so dela že zaključena, stanovalci pa se vsakodnevno soočajo s težavami. Zaradi dvojne polne črte med drugim ne morejo zavijati na manjše ulice Savskega naselja iz žalske smeri. V civilni iniciativi so tudi razočarani, ker prebivalci v načrte prenove soseske niso vključeni.

Civilni iniciativi Savsko naselje se je pri shodu pridružila tudi skupnost PLAC - Participativna ljubljanska avtonomna cona.

Prenovljeno Linhartovo so odprli pred približno mesecem dni. Vzdolž celotne ceste so na novo uredili kolesarske steze in pločnike, izpeljana pa je bila tudi dodatna ozelenitev z novimi drevesi. Po navedbah Mestne občine Ljubljana bo zagotovila kakovostnejše prometne povezave, tudi za javni potniški promet, prijaznejši javni prostor, prostornejše in varnejše površine za pešce in kolesarje.

Hkrati so v sklopu prenove prenovili kanalizacijo, vodovod, vročevod, cestno razsvetljavo in semaforizacijo. Preuredili so križišča z Dunajsko, Železno, Neubergerjevo in Topniško cesto ter uredili novo križišče z Valjhunovo ulico. Kot nadaljevanje prenove prometne infrastrukture na širšem območju osrednje ljubljanske železniške postaje pa je na območju stekla tudi celovita rekonstrukcija krožišča Žale in spremljajočih cest - Pokopališke in Flajšmanove ulice.