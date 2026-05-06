Slovenija

Protest pred azilnim domom: Ustavite deportacijo

Ljubljana , 06. 05. 2026 07.51 pred 49 minutami 1 min branja 7

Avtor:
A.K. STA
Protest pred azilnim domom

Več kot 100 predstavnikov Ambasade Rog od jutra s protestnim shodom pred Azilnim domom Vič ob predaji treh prosilcev za mednarodno zaščito opozarja na zgrešeno in nehumano migracijsko politiko. "Ustavite deportacijo," so med drugim vzklikali in zaprli vhod doma.

Za protest so se v Ambasadi Rog odločili zaradi organizirane "deportacije treh mladih prosilcev za azil, ki v Sloveniji delajo, so se tukaj zaposlili in si ustvarili življenje", je v izjavi za medije povedal predstavnik Ambasade Rog Miha Blažič.

Ministrstvo za notranje zadeve je po njegovih besedah izgnalo ljudi, ki so vzorni del družbe. "Najbolj vključene obravnava kot hude kriminalce," je navedel.

Predstavniki Ambasade Rog so dogodek, ki ga spremljajo policisti, pospremili tudi z glasbo in protestnimi transparenti "Sovraštvo ven, ljudje noter", "Smo delavci, ne kriminalci", "Deportacije so nasilje države nad delavci".

V Ambasadi, kjer več let opozarjajo na posledice migracijske politike, so poudarili, da se bodo še naprej borili proti represiji, birokratski okrutnosti in nehumanosti.

Ministrstvo za notranje zadeve sicer v takšnih primerih običajno poudarja, da ne gre za deportacije, temveč za predaje.

Dublinska uredba namreč določa, da prošnjo za mednarodno zaščito obravnava le ena država članica EU oziroma da je za prosilce za azil praviloma pristojna država članica, ki je prva zabeležila vstop te osebe v EU.

protest rog azilni dom

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
patogen
06. 05. 2026 08.49
Tole imajo v mislih levičarji, ki se borijo proti nižanju davčne obremenitve dela. Da ostane denar za tele...
Odgovori
0 0
Orisei1
06. 05. 2026 08.34
A se je suklicka spet priklenla na kaksnga arabca al je zdj na radiatorju pri besticu smodeju?
Odgovori
+4
4 0
proofreader
06. 05. 2026 08.29
Roga ni več, oni pa še kar vztrajajo.
Odgovori
+3
3 0
proofreader
06. 05. 2026 08.28
Hrvaška ni varna država, piše na transparentu?
Odgovori
+3
3 0
Orisei1
06. 05. 2026 08.27
A se ne da teh hašišarjev odstraniti in jih obtožiti oviranja postopka? Pa kdo razen največjih neradnikov ima v sredo dopoldne (!) čas, da pred migrantskim domom špila na kitaro?
Odgovori
+4
4 0
Smuuki
06. 05. 2026 08.19
Kdo je ambasada rog? Kaj so oni na tem svetu? Združenje postopačev ki jim druzba omogoča preživetje brez dela v zahvalo pa izvajajo nemire? Če jih umiri zaprtje pipice je treba to nemudoma storiti njim pa povedati da se živi od dela. Pristojnost za to področje ima v rokah država in niti na misel jim ne sme priti da se lahko vmešavajo v stvari za katere niso poklicani. Če sledimo njihovemu zgledu potem lahko še drugi stvari ki nam niso po volji vzamemo v svoje roke. Naj se ljudje organiziramo in začnemo braniti meje, preprečevati vstop migrantom v državo? Naj kmetje poprimemo za orožje in začnemo mimo vseh reševati zveri? Dovoliti anarhijo vsem ali nobenemu. Če kmetstvo spoštuje zakone jih morajo tudi rogovci. Kaj vendar so oni da se jim to dovoli? Poloviti jih kot zajce in umiriti na silo če ne razumejo kaj smejo in kaj ne. Spoštovanje zakonov ne glede kako se z njimi strinjamo je dolžnost VSEH. ambasada rog ni nobena izjema. Ve se kako se to rešuje. Naj spravijo v proceduro nov zakon in če ga parlament sprejme dobimo nov zakon ki to rešuje. Stop, breukompromisni stop nasilništvu ki se ga poslužujejo te levosučna združenja postopačev. Preveč prostega časa jih dela nemogoče
Odgovori
+6
6 0
hales
06. 05. 2026 08.12
Ko ima črka zakona prednost pred realnostjo. sedaj jih bodo izročili državi, kjer so vstopili v EU.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Počitnice v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Imena za rojene v maju, ki jih predlaga numerologinja
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Dnevni horoskop: Ovni so polni idej, raki iščejo odgovore
To je trenutno najbolj zaželen model balerink
To vedno pozabimo očistiti
vizita
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Kako jesti 'normalno' in vseeno izboljšati svoje zdravje do poletja
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Zdravniki opozarjajo: sedenje lahko sklepe obrabi hitreje, kot si mislite
cekin
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
moskisvet
Kako je nekdanji davčni svetovalec ustvaril eno najbolj priljubljenih pic v Sloveniji?
Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Damjan Murko razkril, kaj ohranja njegov 18-letni zakon tako močan
dominvrt
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
okusno
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Sestavina, ki jo marsikdo obožuje, lahko prispeva k daljšemu življenju
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
voyo
Previdno z željami
Kmetija
Naključni morilec
Delovna akcija
