Protest pred koprskim pristaniščem zaradi pretovora orožja in avtomatizacije

Koprski pristaniški delavci so se pridružili mednarodni pobudi Evropskega sveta pristaniških delavcev ter opozorili na izgubo delovnih mest zaradi nenadzorovane širitve avtomatizacije ter na padec konkurenčnosti evropskih pristanišč, ki ga povzročajo stroge okoljske politike in sistem emisijskih kuponov (ETS).

"Evropa zelo pospešeno narekuje in ukazuje hitro zeleno preobrazbo, ki pa uvaja tudi penale v primeru, da se ta preobrazba ne izvede pravočasno. Spet sami sebe prehitro omejujemo in si delamo škodo, s čimer bodo mnoga pristanišča, ki ne bodo uspešno in pravočasno zagotovila oziroma se preobrazila v skladu z zeleno agendo, trpela in izgubila konkurenčnost," je ob robu protesta dejal koordinator SŽPD Mladen Jovičić.

Poudaril je, da si želijo dogovora o tem, "kako postopoma in varno uvesti zeleno agendo, ki nam bo še vedno zagotavljala, da ostanemo konkurenčni in da ne izgubljamo delovnih mest".

Luški delavci so opozorili tudi na pospešeno militarizacijo pristanišč. "Delavci nimamo zakonskih možnosti, da bi zavračali orožje. Mi lahko samo protestiramo," je pojasnil Jovičić in dodal, da si želijo, da se orožje pri njih ne bi pretovarjalo. Od evropskih in drugih politikov pričakujejo, da si bodo prizadevali za mir in ne za vojne. "Naj se lotijo ustvarjanja miru, pogajanj in prekinitev vseh teh nesrečnih vojn, v katerih najbolj trpijo prav navadni ljudje," je povedal.