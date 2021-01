Protestniki članom vlade podelili nagrado 'mrzli burek'

Petkov protest se je tokrat odvil pred stavbo ljubljanske univerze. Protestniki so, kot so zapisali, "praznovali 100 dni od uvedbe policijske ure". Ob tem so opozorili, da so slovenske šole zaprte najdlje v Evropi, hkrati pa tudi, da ima Slovenija najvišjo smrtnost na prebivalca. Podelili so tudi nagrade protestniškega gibanja "mrzli burek" za, kot pravijo, "nesposobno, neetično in koruptivno delovanje v času policijske ure".

Iz t.i. protestne ljudske skupščine so v sporočilu za javnost opozorili tudi na širitev okužb na delovnih mestih, prenizka bolniška nadomestila in stanje v domovih za starejše. "Medtem se povečuje nasilje v družini (v lanskem letu za 20 odstotkov) in poskusi samomorov med mladostniki (porast za 30 odstotkov). Zdaj pa so, kot nujen ukrep v boju z virusom, zaustavili še vpis na fakultete!" icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right Ob tem so podelili tudi posebno nagrado - mrzli burek. Med dobitniki protestniške nagrade za "različne zasluge" so: Janez Janša,Matej Tonin,Igor Zorčič, Jelko Kacin, Simona Kustec ter Zoran Janković. "Nagrado "mrzli burek" morajo dobitniki seveda pojesti doma, saj gre za upoštevanje enega izmed najbolj bistroumnih ukrepov te vlade v boju s covid-19," so dodali ob koncu. icon-expand