Protest pred nemškim veleposlaništvom: 'Prenehajte s podporo Izraelu'

"Ko Izrael pobija na tisoče otrok in žensk, Nemčija Izrael neomajno podpira. Ko izraelski tanki povozijo ranjene ljudi, Nemčija Izrael še vedno neomajno podpira. Ko Izrael strelja na sestradane ljudi, ki čakajo na humanitarno pomoč, Nemčija Izrael še naprej neomajno podpira," so pred veleposlaništvom opozorili udeleženci protestne akcije.

Kot so opozorili, Nemčija s svojim ravnanjem ignorira Meddržavno sodišče (ICJ), ki je odločilo, da obstaja nevarnost genocida v Gazi, ter strokovnjake Združenih narodov, ki pozivajo k vojaškemu embargu.

Nemške oblasti tudi doma zatirajo proteste in izkazovanje solidarnosti s Palestinci, so prepričani v gibanju. "Kakršnakoli kritika Izraela se zdi, da je v Nemčiji prepovedana in je de facto označena za antisemitsko. To zatiranje kakršne koli kritike Izraela je prišlo tako daleč, da so celo judje, ki pozivajo k prekinitvi ognja, označeni za antisemite," sporočajo aktivisti, ki so v zadnjih mesecih v Sloveniji organizirali več protestov v podporo Palestini.

Ob koncu protestne akcije so prisotni pozvali veleposlanika in veleposlanico Nemčije, naj se zavzameta za enakopravnost vseh držav, ko pride do odgovornosti za kršitve in do spoštovanja mednarodnega prava, ter za zaščito življenj civilistov in civilistk ne glede na njihovo etnično pripadnost ali veroizpoved.

V nasprotnem primeru bo Nemčija tokrat soodgovorna za genocid, na kar že opozarjajo nekatere članice Združenih narodov, še dodajajo aktivisti.