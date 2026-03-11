Naslovnica
Slovenija

Protest pred vlado bo uvod v stavko policistov: 'Molk ni naključje'

Ljubljana, 11. 03. 2026 09.57 pred 1 uro 3 min branja 33

Avtor:
U.Z.
Slovenska policija

Policijski sindikat Slovenije v četrtek pred stavbo vlade na Gregorčičevi ulici v Ljubljani pripravlja protest, ki bo zaznamoval začetek napovedane stavke policistov. Ta je, pravijo, posledica dolgotrajnih problemov v Policiji, med katerimi posebej izstopajo prenizko vrednotenje dela, izčrpavajoče nadurno delo, kronično pomanjkanje kadra ter resna nevarnost nadaljnjega slabljenja in kolapsa sistema, če ne bodo sprejete takojšnje rešitve.

"Vlada se niti teden dni po napovedi stavke, niti štiri dni pred njenim začetkom, ni odzvala na stavkovne zahteve Policijskega sindikata Slovenije. Ta molk ni naključje in ni administrativni spodrsljaj. To je politična drža vlade, ki očitno verjame, da je mogoče probleme reševati tako, da se jih ignorira, dogovore pa tako, da se jih ne izpolni," so v Policijskem sindikatu Slovenije (PSS) zapisali v ponedeljek.

Protest pred zgradbo Vlado Republike Slovenije bo potekal v četrtek, 12. marca 2026, ob 10. uri in bo zaznamoval začetek stavke policistov, ki jo je Stavkovni odbor PSS napovedal 2. marca letos.

Stavka bo po njihovih besedah izvedena, ker Vlada Republike Slovenije ni izpolnila vseh obveznosti, ki izhajajo iz Sporazuma iz leta 2019, hkrati pa zavlačuje pogajanja o sklenitvi aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost javni red in varnost (KPDJRV), pri čemer tudi ne izpolnjuje pravno zavezujočih zavez, so sporočili danes.

"Stavka je posledica dolgotrajnih problemov v Policiji, med katerimi posebej izstopajo prenizko vrednotenje dela, izčrpavajoče nadurno delo, kronično pomanjkanje kadra ter resna nevarnost nadaljnjega slabljenja in kolapsa sistema, če ne bodo sprejete takojšnje in zavezujoče rešitve," so še dodali.

Ključne stavkovne zahteve PSS so:

– sklenitev aneksa h KPDJRV, in sicer v tarifnem delu ustrezna uvrstitev delovnih mest karierne lestvice v plačne razrede ter v normativnem delu med ključnimi zadevami ureditev izmenskega dela, nadurnega dela, odmorov, pravice do odklopa, starševskega varstva in zavarovanja odškodninske odgovornosti delodajalca;

– sklenitev dogovora o merilih za izplačilo delovne uspešnosti in ustrezna ureditev letnih dopustov;

– razširitev pravice do izplačila povečanega obsega dela na podlagi 74.a člena ZODPol na vse podporne službe policije v MNZ.

Policisti bodo v času stavke zagotavljali minimum delovnega procesa ter izvajanje vseh zakonsko predpisanih nalog, potrebnih za varnost ljudi, premoženja in javnega reda. Stavka ne bo ogrožala javne varnosti, so zagotovili v PSS.

"Ko gre za obveznosti do policistov, vlada očitno stavi na stari preverjeni recept: najprej zavlačuj, nato molči, potem pa upaj, da bo teren medtem vseeno zdržal. Ker teren vedno nekako zdrži. Do točke, ko več ne," opozarjajo v PSS.
FOTO: Miro Majcen

Sindikat poklicnega gasilstva izrazil podporo

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije je jasno in odločno izrazil podporo Policijskemu sindikatu Slovenije v stavki ter protestnih aktivnostih. Ob tem je opozoril na nevzdržne razmere, podcenjujoč odnos do zaposlenih in nujnost, da policisti ter policistke vztrajajo pri svojih legitimnih zahtevah.

"Namesto pričakovane sklenitve dogovorjenih vsebin ste tako kot poklicni gasilci deležni le cenenih izigravanj, ki se jih je vladna stran očitno oprijela z namenom, da do sklenitve dogovorjenega ne pride, odgovornost za to pa preloži na stran sindikatov. Ogorčeni nad odnosom odgovornih in stanjem v vaši dejavnosti, v Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije pozdravljamo vašo odločitev, da ste svoj delovnopravni položaj odločeni braniti tudi s sindikalnimi aktivnostmi v obliki stavke in protestnih shodov!" so zapisali.

policisti stavka pss policija

Vdova umorjenega Charlieja Kirka imenovana v upravni odbor Letalske akademije

Von der Leynova: Opažamo rast cen, ranljivi smo in odvisni

KOMENTARJI33

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watch-Man X
11. 03. 2026 11.18
Če bi bil golob bi jim vodni top poslal.
Odgovori
+2
2 0
Trikrat cepljen
11. 03. 2026 11.12
Komaj čakam volitve, da se preštejemo ? Mislim, da bo presenečenje, kajti prvi klovn Amerike dela vse, da levia opcija v Sloveniji dobi. Bo zanimivo, ker gre Zahod Eu v desno.
Odgovori
+1
1 0
Bella Ciao1
11. 03. 2026 11.11
Stavka ni naključje. Sicer ni tako neetična in grozljiva kot obešanje kadavrov po Sloveniji...je pa namenjena istemu cilju in vodena od istih ljudi. Policija je že orodje v rokah protidružbenih elementov... Vsi na volitve da nam desni bogataši ne ukradejo zgodovinskih sanj.
Odgovori
-2
0 2
Razumnež
11. 03. 2026 11.17
Se kar strinjam.... Obešanje kadavrov je tudi po mojem mnenju izvajala ista stranka, ki je depolitizirala policijo s svojimi nesposobnimi ljudmi in katere predsednik stranke je kršil integriteto, ker se je vmešaval v kadrovanje..... Ni pa to nikakršna desnica, ampak populitična in nesposobna diktatura Svobode.
Odgovori
0 0
Endless
11. 03. 2026 11.10
Ali ste sposobni si predstavljati kako bi država in vaše življenje funkcioniralo brez policistov?? Ali brez zdravstvenih delavcev, gasilcev, učiteljev ?? Očitno je anarhistom res malo mar za to. Bolj, ko se narod krega, več imajo od tega. Noro
Odgovori
0 0
Gutenberg
11. 03. 2026 11.13
Noben ne govori, da si nepotrebni. Je pa nepotrebnih vsaj ⅓ birokratov - ob vsej računalniški podpori, ki je vedno naprednejša, jih je vedno več.
Odgovori
0 0
a res1
11. 03. 2026 11.08
Kaj ni bilo rečeno, da se vlada ne vtika v Policijo? Sedaj se bere kontra. Upssss.
Odgovori
+1
1 0
Gutenberg
11. 03. 2026 11.05
Stavke v JS prepovedati, sindikate JS pa razpustiti. Urediti plačni sistem, plače navzgor omejiti na 5.000 bruto, služba je zanesljiva, skoraj te ne morejo odpustiti .... Če kaj ni v redu, pa so možnosti drugje. Pa ne bo treba filipinskih voznikov in albanskih fasaderjev ter pakistancev v avtopralnicah.
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
11. 03. 2026 10.56
Vsi,ki tule zagovarjate lažnivega Goloba upam da boste kaj kmalu v policijskih vrstah ker jih primanjkuje,pa se dobre plače imajo.Zato,kar pogumno.
Odgovori
+2
3 1
dron
11. 03. 2026 10.58
V vrsto, da bos ciprej opravila nalogo pri svojem idolu, tako kot ti znaš....
Odgovori
+1
2 1
Bella Ciao1
11. 03. 2026 11.10
Vrni socialko
Odgovori
0 0
EnotaZaPosebnePrimere
11. 03. 2026 10.51
Ravno pred volitvami bi oni protestiral zanimiv timing je tole za prijavit na inšpekcijo in državno tožilstvo, da se potem lahko preveri zakaj ravno zdaj lajajo
Odgovori
-2
2 4
EnotaZaPosebnePrimere
11. 03. 2026 10.48
Ni čudno, da ni posluha, če so pa vsi politiki v državnem zboru na raznih soočenjih in zaposleni s svojimi kampanjami, da bi jih ljudje volili na prihajajočih volitvah v državni zbor pa kok so ti sindikalisti stari, da ne zastopijo nič ? 80 ?
Odgovori
+4
4 0
peT99
11. 03. 2026 10.47
Izsiljevanje. Stavka ? Rezultat trenutnega dela v ničemer ne podpira stavkovnih zahtev. Na nivoju varnosti državljanov ste pogrnili na celi črti. Da policisti, varnost državljanov ni samo "varnost na cestah"... ne vem, če se tega zavedate. Stavka na slabih rezultatih dela - MO služb financiranih s strani davkoplačevalcev.
Odgovori
-2
1 3
peT99
11. 03. 2026 10.49
Ljudje nismo neumni, vaše plače so javno dostopne - rezultat dela pa vidimo. Ne vem če je trenutna plača primerna, glede na rezultat... kaj šele višja.
Odgovori
+1
4 3
zmerni pesimist
11. 03. 2026 10.39
A vam tudi lažejo
Odgovori
0 0
losser
11. 03. 2026 10.39
Vlada se ze leto dni ukvarja z volitvami. Vseeno jim je
Odgovori
+4
6 2
Planetmiru
11. 03. 2026 10.37
Golo in čisto navadno izsiljevanje pred volitvami, ko vsaka vlada raje popusti kot izgubi. Pika !!!
Odgovori
-2
4 6
JApajaDAja
11. 03. 2026 10.36
stavkajte,tako za začetek, na progi divača-koper-pred štartom "modrega vlaka" za ceno 7 mio..,
Odgovori
+7
7 0
boslo
11. 03. 2026 10.37
Na drugem tiru, ki to ni
Odgovori
+4
4 0
JApajaDAja
11. 03. 2026 11.00
za vožnjo katerega je dovoljenje izdal VODJA GRABIŠČA! :-)
Odgovori
+1
1 0
Darko32
11. 03. 2026 10.35
Kukaj gre za politično stavko in nič drugega. Policija bi morala izvesti lustracijo in nagnati vse, kateri so krpili kakor koli človekove pravice, ponarejali dokaze ali pa dajali lažne prijave in z tem si opravičevali svojo delovno mesto. Sedaj imamo paradox, da ga ni para. Xy osebi napiše neko kazen in ko steče dokazni postopek pa se en na drugega zgovarjajo in namesto, da se preverijo vsi dokazi vidimo, da s edokazi ali skrijejo in uničijo in ljudem poskuša prikriti dokazovanje. Ali pa celo beremo, da s eprirejajo dokazi. Na tej točki niso nič naredili, da bi ve zaščitila verodostojnost in potem se čudimo, čeje korupcija v sodstvu, POliciji in javni upravi na tako visokem mestu na lestvici do 100. Vidimo, da se vsi sklicujejo, da oni niso za nič odgovorni in zahtevajo višje plače. Dajmo se enkrat zresniti in določiti, d apošteno delo pošteno plačilo. Če ni poštenega dela tudi plačila ne more biti.
Odgovori
+3
5 2
čebelinko
11. 03. 2026 10.29
Dejstvo je, da je velika večina plač premajhnih, ne samo njihove. Saj jih je razumeti. Nočne, vikendi, prazniki, celodnevne, dežurstva, s pijančki in raznimi pametnjakoviči... vse to za malo več kot minimalca + tistih par dodatkov. Sploh ni čudno, da jih manjka.
Odgovori
+9
10 1
čebelinko
11. 03. 2026 10.32
Tako je tudi pri gasilcih, med. sestrah in še pri kar nekaj poklicih v JU. Ampak nobena vlada nima jajc, da bi odrezala odvečne lenuhe (ki jih ni malo v JU), tiste ki si dejansko zaslužijo pa nagradila. Vedno naredijo tako reformo, da dobijo tisti, ki imajo že tako preveč.
Odgovori
+11
11 0
slo rodoljub
11. 03. 2026 10.33
Ga ni policaja, kateri ne dobi najmanj 2k€ z dodatki. Če to ni ok plača, pa naj grejo delat v gospodarstvo, tri izmene za 1500€
Odgovori
+0
7 7
čebelinko
11. 03. 2026 10.34
@slo redoljub Imaš pa zelo napačne podatke.
Odgovori
+6
7 1
boslo
11. 03. 2026 10.38
500€ potnih stroškov ne štej v prihodke
Odgovori
+1
1 0
BMReloaded
11. 03. 2026 10.27
Jst vedno recem svojim otrokom...biti policaj ali vojak = biti 🐑
Odgovori
+4
5 1
boslo
11. 03. 2026 10.39
V osnovi sta častna poklica, politika jih uničuje
Odgovori
+1
1 0
Bella Ciao1
11. 03. 2026 10.27
Stavka ni naključje. Sicer ni tako neetična in grozljiva kot obešanje kadavrov po Sloveniji...je pa namenjena istemu cilju in vodena od istih ljudi. Policija je že orodje v rokah protidružbenih elementov.
Odgovori
+5
8 3
mali.mato
11. 03. 2026 10.24
Bravo policisti! To ignorantsko vlado je treba poslat na smetišče zgodovine. Zanje je pomembno edino to, da so v vrh Policije nastavili lojalne kadre, ki zavirajo vse morebitne preiskave proti koaliciji.
Odgovori
+5
10 5
Bella Ciao1
11. 03. 2026 10.41
Ti nisi normalen
Odgovori
0 0
Vzorčen primer
11. 03. 2026 10.21
Inšpektroji na GPU odpuščajo policiste brez razlogov. Vi pa štrajkate ker je premalo kadra. Nekaj tu ne bo vredu. Pa ko že govorite o molku vlade. Z molkom tudi na GPU skrivajo kazniva dejanja svojih inšpektorjev. Zahtevat nekaj od drugega da s tem preneha, a sam počneš isto. Zanimivo
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
