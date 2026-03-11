Protest pred vlado bo uvod v stavko policistov: 'Molk ni naključje'

"Vlada se niti teden dni po napovedi stavke, niti štiri dni pred njenim začetkom, ni odzvala na stavkovne zahteve Policijskega sindikata Slovenije. Ta molk ni naključje in ni administrativni spodrsljaj. To je politična drža vlade, ki očitno verjame, da je mogoče probleme reševati tako, da se jih ignorira, dogovore pa tako, da se jih ne izpolni," so v Policijskem sindikatu Slovenije (PSS) zapisali v ponedeljek.

Protest pred zgradbo Vlado Republike Slovenije bo potekal v četrtek, 12. marca 2026, ob 10. uri in bo zaznamoval začetek stavke policistov, ki jo je Stavkovni odbor PSS napovedal 2. marca letos.

Stavka bo po njihovih besedah izvedena, ker Vlada Republike Slovenije ni izpolnila vseh obveznosti, ki izhajajo iz Sporazuma iz leta 2019, hkrati pa zavlačuje pogajanja o sklenitvi aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost javni red in varnost (KPDJRV), pri čemer tudi ne izpolnjuje pravno zavezujočih zavez, so sporočili danes.

"Stavka je posledica dolgotrajnih problemov v Policiji, med katerimi posebej izstopajo prenizko vrednotenje dela, izčrpavajoče nadurno delo, kronično pomanjkanje kadra ter resna nevarnost nadaljnjega slabljenja in kolapsa sistema, če ne bodo sprejete takojšnje in zavezujoče rešitve," so še dodali.

Ključne stavkovne zahteve PSS so:

– sklenitev aneksa h KPDJRV, in sicer v tarifnem delu ustrezna uvrstitev delovnih mest karierne lestvice v plačne razrede ter v normativnem delu med ključnimi zadevami ureditev izmenskega dela, nadurnega dela, odmorov, pravice do odklopa, starševskega varstva in zavarovanja odškodninske odgovornosti delodajalca;

– sklenitev dogovora o merilih za izplačilo delovne uspešnosti in ustrezna ureditev letnih dopustov;

– razširitev pravice do izplačila povečanega obsega dela na podlagi 74.a člena ZODPol na vse podporne službe policije v MNZ.

Policisti bodo v času stavke zagotavljali minimum delovnega procesa ter izvajanje vseh zakonsko predpisanih nalog, potrebnih za varnost ljudi, premoženja in javnega reda. Stavka ne bo ogrožala javne varnosti, so zagotovili v PSS.