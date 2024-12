Protest proti Vučiću v Ljubljani: 'Odidi, da se mi lahko vrnemo'

Kot so nam potrdili na ljubljanski policijski upravi, so se udeleženci neprijavljenega shoda po približno eni uri mirno razšli, policisti pa niso zabeležili nobenih kršitev javnega reda in miru.

Zbrani so prinesli transparente z različnimi napisi. "Ni zdravila za pozabo," "odidi, da bi se mi lahko vrnili," "roke imaš krvave," "Pozdrav iz Ljubljane, ker zaradi vas doma nimam prihodnosti," so nekatera od sporočil namenjena srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću.