Protest v podporo Palestini: 50 študentov prespalo na fakulteti

Pod geslom "Nič tišine do svobodne Palestine!" je včeraj na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani potekal protest, ki so se ga udeležili predvsem študenti in študentke in izrazili podporo Palestincem.

Kot so zapisali, so zasedli fakulteto, da bi ljubljansko univerzo pozvali k opredelitvi dogajanja v Gazi, kjer se po njihovem mnenju izvaja genocid. "Zavzemamo se za objektivno pravico do obstoja, samouprave in dostojanstva vseh ljudi in ob tem obsojamo kakršna koli dejanja, katerih namen je uničiti določen narod, njegovo zgodovino in njegove zmožnosti živeti v miru, avtonomno in brez strahu pred izbrisom z obličja planeta."

Predsednik študentskega sveta FDV Jan Vajgl je za 24ur.com pojasnil, da je okoli 50 študentov minulo noč prespalo na fakulteti. Ta trenutek je v prostoru med 50 in 60 študentk in študentov. Noč je minila mirno, brez kakršnih koli incidentov, pravi.

Dodal je, da so čez noč izoblikovali odzive na sporočila za javnost s strani FDV in UL ter zahteve, naslovljene na obe instituciji. "Nadaljevanje protestne akcije je odvisno od odziva vodstva fakultete na naše zahteve, s katerim se danes srečujemo. Vsekakor vztrajamo, dokler nismo uslišani in naše zahteve niso sprejete."