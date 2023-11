Študenti Filozofske fakultete protestno brali palestinsko poezijo

Študenti Filozofske fakultete in pridružene mladinske aktivistične organizacije Iskra, Mladi za podnebno pravičnost, Klas in LDŠ, so se v odziv na trenutno dogajanje v Palestini in Izraelu zbrali v avli Filozofske fakultete in protestno brali palestinsko poezijo. "Menimo, da je skrajni čas, da se vodstvo Filozofske fakultete opredeli glede trenutnega dogajanja in vzpostavi jasno držo proti vsakršni obliki genocida," so zapisali v sporočilu za javnost.