Protest v Ljubljani: 'Zahtevamo, da dobimo, kar nam pripada'

Na shodu bo zbrane nagovoril tudi predsednik SDS Janez Janša. Očitke, da so podaljšana roka stranke in da SDS shod izkorišča za promocijo lastne stranke, Rupar zavrača. Kot pravi, bodo na shodu nastopili tudi drugi govorci, med njimi Zmago Jelinčič. Povabili so tudi SD in skupino nezadovoljnih volivcev Svobode. "Meni je v čast, da združujemo leve in desne. Združujemo vse Slovence in jaz mislim, da je to zgodovinski trenutek in velik uspeh," ocenjuje.

Kot poudarja, bodo ljudje na protest prišli zaradi sebe in ne zaradi Janše ali Ruparja. "In če kdo misli, da kdo tja pride zaradi kogar koli, potem naj ostane doma."

Ruparjeva stranka poleg tega zbira tudi podpise za predčasne volitve in odstop vlade. Do zdaj naj bi zbrali več kot 15.000 podpisov, je povedal Rupar. Zbrane podpise bodo predali predsednici državnega zbora. Če njihove zahteve ne bodo uslišane, bodo s protesti nadaljevali.