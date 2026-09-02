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Slovenija

Pred DZ množica ljudi zbrana na 'prvem protestu proti vladi'

Ljubljana, 02. 09. 2026 18.20 pred 4 minutami 1 min branja 6

Avtor:
K.H.
Protest v Ljubljani

Pred stavbo Državnega zbora v Ljubljani se je zbrala množica protestnikov na t. i. 'prvem protestu proti vladi'. Protestniki zahtevajo odstope, v prvi vrsti poslanca Resnice Borisa Mijiča, hkrati pa tudi odstop celotne vlade in razpis predčasnih volitev.

Ob 18.00 se je pred Državnim zborom v središču prestolnice začel shod proti t. i. Mijičevi koaliciji, ki ga organizira Glas ljudstva. Protestnega shoda se udeležuje več sto ljudi, ki zahteva odstop ne le Borisa Mijiča, poslanca Resnice, pač pa celotne vlade.

"Mijič je namreč le simptom veliko širše bolezni, zaradi katere imamo vlado, ki paktira z izvajalci genocida, napoveduje uničenje socialne države in preganjanje drugače mislečih, demontažo delavskih pravic in brezsramno bogatenje elit na račun najbolj revnih in ranljivih v državi," so še pred shodom organizatorji zapisali na svoji Facebook strani.

"Ta vlada nas načrtno poskuša ustrahovati, razdeliti in nahujskati med sabo ... mi pa se bomo še bolj povezali, opogumili in dodatno aktivirali," so še zapisali. 

Glas ljudstva je meža organizacij civilne družbe, ki združuje več kot 100 civilnodružbenih organizacij ter več tisoč posameznic in posameznikov z vseh družbenih področij in iz celotne Slovenije.

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KOMENTARJI6

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MihaOlimpija
02. 09. 2026 18.51
Sami lenuhi ki vejo da bo kmalu konec z socialo in raznimi nvoji. Sicer ne podpiram vsako potezo te vlade ampak saj tudi nemorjo nic narest ce karkoli delajo jim levi nagajajo ali pa za vsako potezo hocejo referendum kot da je to zastonj.
Odgovori
0 0
supergigi
02. 09. 2026 18.51
Problem je, ker so ti ljudje prisesani na proračun, in normalno je, da jim trenutna vlada ni všeč. Če bi bilo po moje bi jih sicer razgnal s policijo, če to ne bi zadostovalo pa še z vojsko.
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+3
3 0
Brane123
02. 09. 2026 18.49
So se domi za ostarele za čas protesta izpraznili?
Odgovori
+4
4 0
blackwizard
02. 09. 2026 18.48
Protestirajo nvo levičarski lenuhi, kateri so dobro živeli pod golobizmon
Odgovori
+12
14 2
Verus
02. 09. 2026 18.49
verjetno imaš prav
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+1
1 0
visoki
02. 09. 2026 18.50
jaz vidim same kmete s traktorji,a ja čakajo na nove gume,ki ih bomo mi kupili
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-2
0 2
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