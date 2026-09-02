Pred DZ množica ljudi zbrana na 'prvem protestu proti vladi'

Ob 18.00 se je pred Državnim zborom v središču prestolnice začel shod proti t. i. Mijičevi koaliciji, ki ga organizira Glas ljudstva. Protestnega shoda se udeležuje več sto ljudi, ki zahteva odstop ne le Borisa Mijiča, poslanca Resnice, pač pa celotne vlade.

"Mijič je namreč le simptom veliko širše bolezni, zaradi katere imamo vlado, ki paktira z izvajalci genocida, napoveduje uničenje socialne države in preganjanje drugače mislečih, demontažo delavskih pravic in brezsramno bogatenje elit na račun najbolj revnih in ranljivih v državi," so še pred shodom organizatorji zapisali na svoji Facebook strani.

"Ta vlada nas načrtno poskuša ustrahovati, razdeliti in nahujskati med sabo ... mi pa se bomo še bolj povezali, opogumili in dodatno aktivirali," so še zapisali.

Glas ljudstva je meža organizacij civilne družbe, ki združuje več kot 100 civilnodružbenih organizacij ter več tisoč posameznic in posameznikov z vseh družbenih področij in iz celotne Slovenije.