Posneli kršitelje: policija išče organizatorje mariborskih protestov

Prvi shod se je odvil ob 14. uri. Udeleženci protesta so se nekaj časa zadrževali na Glavnem trgu, se sprehodili prek Glavnega mosta do Trga revolucije, se tam obrnili, vrnili na Glavni trg, od tam pa po Vetrinjski ulici prek Trga Leona Štuklja na Trg svobode, kjer se je izmenjalo nekaj govorcev. "Protesti so potekali mirno in brez zaznanih kršitev javnega red in miru. Trgu svobode se je zbralo okoli 800 protestnikov," so sporočili iz PU Maribor.

Policija ob tem dodaja, da razume in spoštuje ustavno varovano pravico do izražanja svojega mnenja, vendar pa opozarja, da je zbiranje ljudi z veljavnim odlokom ponovno prepovedano. Prav tako niso dovoljeni shodi ali podobne prireditve, gibanje ljudi pa je omejeno na meje regij. "Udeležba na shodu ne spada med izjeme za prehajanje teh meja. Zraven tega je na javnem kraju potrebno obvezno uporabljati ustrezno masko."

Kot ugotavljajo, pa večina udeležencev protesta, kljub temu, da so jih policisti po megafonu ves čas nenehno pozivali, naj spoštujejo predpisane ukrepe, nadenejo maske, se ne družijo in ne sodelujejo na neprijavljenem shodu,

tega niso upoštevali."Policija, ki je s svojo navzočnostjo preprečevala morebitne kršitev javnega reda in miru, je posamezne kršitve tudi snemala." Prav tako ugotavljajo, da je bilo med udeleženci protestov zaznano večje število otrok, zato staršem in skrbnikom svetujejo, naj svojih otrok ne izpostavljajo potencialno nevarnim situacijam.

Policisti so potek shoda dokumentirali in bodo na podlagi zavarovanih videoposnetkov identificirali kršitelje, ki jim bodo, zaradi kršitve vladnih odlokov in s tem Zakona o nalezljivih boleznih, po pošti poslali plačilne naloge. Poskušali bodo ugotoviti tudi, kdo je bil organizator tega shoda in bodo ukrepali tudi zoper njega, so sporočili, ob tem pa znova pozvali k upoštevanju vseh odlokov omejitve gibanja in zbiranja ljudi.