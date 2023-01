Protest v Trbovljah: za ogrevanje tudi več kot 500 evrov mesečno

Na komunali medtem pojasnjujejo, da so se stroški ogrevanja zvišali zaradi nižjih decembrskih temperatur in da so z januarjem ceno daljinskega ogrevanja znižali. Jutri pa naj bi predstavili tudi konkretne ukrepe za pomoč.

"Naj vidi, kdor želi. Ne bojim se. To ni pošteno, to ni pošteno," ob tem ko pokaže na znesek na položnici, je obupan eden od prebivalcev Trbovlja. Njegova položnica za ogrevanje - 217 evrov, prejšnji mesec je bila skoraj 50 evrov cenejša. "In zdaj naj mi dokažejo, od kod to. Pridem sem in so vedno zaprti. Nekaj je narobe," pripoveduje in doda, da je lani plačal dvakrat manj.

Drugi podobno: znesek na položnici za ogrevanje znaša 260 evrov. Obupani in na robu solz ne vedo več, kako bodo to plačali. "Plus komunala 350 evrov. Za jesti nimam, kako naj zmorem, če je pokojnina 600 evrov," pripovedujejo. "Delamo še samo za položnice, na jok ti gre. Prej si si lahko vsaj enkrat na leto privoščil sedemdnevni dopust preko kakšnega društva, ker je najceneje, letos niti pod razno ne. Regres bomo pustili, da bomo imeli jeseni za ogrevanje."

In tudi rekorderji - s skoraj 500 evri in več visokimi zneski na položnicah. December je bil topel - pripovedujejo - nekateri so zapirali radiatorje, v stanovanju imeli 19 stopinj Celzija in kljub temu so v nabiralnike dobili 'težke' položnice. "170 evrov je samo gretje, pa je vse zaprto."

Med obupane občane je danes stopil tudi direktor tamkajšnje komunale.

Cena daljinskega ogrevanja v Trbovljah oktobra: približno 201 evro za megavatno uro brez DDV-ja, novembra in decembra okoli 185 evrov, januarja so jo znižali na okoli 160 evrov. In zakaj divji stroški ogrevanja? Povišali so se zaradi nižjih decembrskih temperatur, poskuša pojasniti tamkajšnji direktor. "Bomo poiskali možnost in predstavili način in obseg pomoči vpliva na znižanje položnic za mesec januar, glede na to da se tem nižajo in nadaljnja znižanja cen ogrevanja od 1. februarja dalje," obljublja direktor Komunale Trbovlje Igor Glušič.

A očitki gredo dlje - da ima zadeva že dolgo brado - težava naj bi bila v prejšnjemu vodstvu. "Ta, ki je bil prej direktor - ki je čakal, da bo plin cenejši, da ga bo potem naročil - to luknjo plačujemo mi državljani," je bilo danes slišati. "Poiščimo ga, pa v zapor. Ne vem, kam to pelje." Da je to je zadeva preteklosti, ki se mora doreči na drugem mestu, pravi tudi Glušič.

In kaj bo v prihodnje? To bodo pokazale razmere, pojasnjuje direktor, cene energentov na trgih padajo, a so še vedno trikrat višje, kot so bile pred letom in pol. Ukrepe za pomoč približno 3700 gospodinjstvom, ki so priključeni na daljinsko ogrevanje, pripravljajo, jutri jih bodo tudi predstavili.