Protestniki 'simbolično zažgali vse slabe stvari in prižgali iskrico upanja'

Protestniki trdijo, da se je v zadnjem tednu še bolj očitno pokazalo, kako si vlada Janeza Janše podreja medije ter kako za to zlorablja tudi podjetja, ki so v večinski lasti države. Kot primer so navedli Telekom Slovenije, ki ima "več očitnih povezav s strankarskim trobilom SDS, Nova 24". Zahtevajo razjasnitev povezav med Telekomom Slovenije in pozivajo k transparentnosti in sankcioniranju zlorab.

Izpostavili so tudi vpliv na RTV Slovenije, saj da vlada še naprej samovoljno kadruje in nastavlja svoje ljudi na vse ključne pozicije. "Po tem, ko je v ponedeljek Državni zbor imenoval 13 članov programskega sveta RTV Slovenija in pet novih članov nadzornega sveta, ki so seveda ljudje po volji SDS, vlada želi še lažje ustvarjati lažne novice in manipulirati z javnim mnenjem," pravijo.

Naznanili so tudi, da se z novim letom zaključi javna razprava Glas ljudstva, v kateri so združili že več kot 100 različnih civilno-družbenih organizacij ter aktivne posameznice in posameznike. Po novem letu bodo razkrili ključna pričakovanja do politike in začeli terensko kampanjo po Sloveniji.

Na protestu odštevali do volitev, simbolično zažgali vse slabe stvari in prižgali iskrico upanja

"Naslednje leto bo prelomno," pravijo. "Čakajo nas parlamentarne volitve, nato pa še lokalne in predsedniške. Prebivalke in prebivalci smo na to pripravljeni. Teren pripravljamo že 89 petkov. Vmes smo že z referendumom za vodo jasno pokazali, kakšna je večinska volja ljudi. In na volitvah bomo poskrbeli, da se končno sliši in upošteva glas ljudstva. Poskrbeli bomo za rekordno udeležbo na teh volitvah in za oblikovanje drugačnih politik; takih, ki delajo v dobrobit ljudi in okolja," sporočajo.

V letu 2022 sodržavljanom želijo svobodo in borbenost. Na protestu so tako odštevali do volitev, simbolično zažgali "vse slabe stvari, s katerimi smo se spopadali v letošnjem letu ter prižgali iskrico upanja za naprej".