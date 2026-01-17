Protest za 'svobodni Iran' tudi v Ljubljani

"Demokracija za Iran," so je razlegalo po središču Ljubljane, kjer se je danes zbralo nekaj deset protestnikov, večinoma v Sloveniji živečih Irancev. Protestniki so imeli s seboj stare iranske zastave z levom, ki se je uporabljala med letoma 1907 in 1979.

Na transparentih so iranskega vrhovnega vodjo ajatolo Alija Hameneja primerjali s Hitlerjem in opozarjali na pretresljiv podatek, da naj bi bilo samo v dveh dneh ubitih 12.000 protestnikov. Mnogi so s seboj imeli tudi fotografije prestolonaslednika Reze Pahlavija, sina nekdanjega strmoglavljenega iranskega šaha, ki ga nekateri nasprotniki aktualnega režima vidijo kot potencialnega prevzemnika oblasti v Iranu.