Protest za 'svobodni Iran' tudi v Ljubljani

"Demokracija za Iran," so je razlegalo po središču Ljubljane, kjer se je danes zbralo nekaj deset protestnikov, večinoma v Sloveniji živečih Irancev. Protestniki so imeli s seboj stare iranske zastave z levom, ki se je uporabljala med letoma 1907 in 1979.
Na transparentih so iranskega vrhovnega vodjo ajatolo Alija Hameneja primerjali s Hitlerjem in opozarjali na pretresljiv podatek, da naj bi bilo samo v dveh dneh ubitih 12.000 protestnikov. Mnogi so s seboj imeli tudi fotografije prestolonaslednika Reze Pahlavija, sina nekdanjega strmoglavljenega iranskega šaha, ki ga nekateri nasprotniki aktualnega režima vidijo kot potencialnega prevzemnika oblasti v Iranu.
Razmere v Iranu so se zaostrile, potem ko so protesti, ki so konec decembra izbruhnili zaradi gospodarske krize, prerasli v splošne demonstracije proti versko-avtokratskim oblastem. Po navedbah nevladne organizacije Iran Human Rights (IHR) so iranske varnostne sile med zatiranjem demonstracij ubile najmanj 3428 protestnikov, prek 10.000 ljudi so aretirali. Število ubitih se sicer precej razlikuje, natančno potrjevanje števila v iranskih protestih ovira tudi blokada interneta.
