Slovenija

Protest za 'svobodni Iran' tudi v Ljubljani

Ljubljana, 17. 01. 2026 13.35 pred 58 minutami 1 min branja 19

Avtor:
K.H.
Protest za svobodni Iran v Ljubljani

Nekaj deset protestnikov je opoldne v Ljubljani izrazilo solidarnost s protestniki v Iranu. Opremljeni s staro iransko zastavo z levom in transparenti so se najprej zbrali na Prešernovem trgu, od koder so se nato sprehodili do Državnega zbora.

"Demokracija za Iran," so je razlegalo po središču Ljubljane, kjer se je danes zbralo nekaj deset protestnikov, večinoma v Sloveniji živečih Irancev. Protestniki so imeli s seboj stare iranske zastave z levom, ki se je uporabljala med letoma 1907 in 1979.

Na transparentih so iranskega vrhovnega vodjo ajatolo Alija Hameneja primerjali s Hitlerjem in opozarjali na pretresljiv podatek, da naj bi bilo samo v dveh dneh ubitih 12.000 protestnikov. Mnogi so s seboj imeli tudi fotografije prestolonaslednika Reze Pahlavija, sina nekdanjega strmoglavljenega iranskega šaha, ki ga nekateri nasprotniki aktualnega režima vidijo kot potencialnega prevzemnika oblasti v Iranu. 

Preberi še V Iranu spet mogoče pošiljanje sporočil SMS

Razmere v Iranu so se zaostrile, potem ko so protesti, ki so konec decembra izbruhnili zaradi gospodarske krize, prerasli v splošne demonstracije proti versko-avtokratskim oblastem. Po navedbah nevladne organizacije Iran Human Rights (IHR) so iranske varnostne sile med zatiranjem demonstracij ubile najmanj 3428 protestnikov, prek 10.000 ljudi so aretirali. Število ubitih se sicer precej razlikuje, natančno potrjevanje števila v iranskih protestih ovira tudi blokada interneta. 

protest ljubljana iran

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pikopiko
17. 01. 2026 14.47
Prišlo bo na dan, kdo od naših levičarjev je pokasiral provizijo od oprane Iranske miljarde. Ni čudno, da je toliko novinarjev podkupljenih in vneto zagovarjajo levičarstvo. Na koncu pa ugotoviš, da s podkupljeni in se gredo levi aktivizem zaradi denarja.
Odgovori
+6
6 0
JApajaDAja
17. 01. 2026 14.38
zakaj tujci za pravice tujih ljudi v tujih državah protestirajo vedno "pod slo prešernom" ?
Odgovori
+9
9 0
macolagobec
17. 01. 2026 14.37
A so ti protesti proti iranskemu režimu in za novi-stari Iran pod Pahlavijem in za Trumpa, ali so ti protesti proti Trumpu in za obstoječi režim? Težko je to ugotoviti. Naša zunanja politika, predvsem njena glavna oseba je bila zelooooo naklonjena iranskemu režimu, kot vemo.
Odgovori
+6
6 0
JApajaDAja
17. 01. 2026 14.58
zakaj "bila"...še vedno je!
Odgovori
0 0
Kviz
17. 01. 2026 14.32
Lahko bi bili tudi protesti proti naši levnuharski vladi, ker jih imamo dovolj.
Odgovori
+7
8 1
Noleani
17. 01. 2026 14.30
No ce bi vedeli bi sli.
Odgovori
-2
1 3
Gašper15
17. 01. 2026 14.28
Najbolje bi bilo če bi se vsedli na letalo pa za Iran pa tam protestirali tukaj v sloveniji to ne pomaga zal. Aja dol ne upate nesti glave.
Odgovori
+5
6 1
Watch-Man X
17. 01. 2026 14.25
AI bi moral prepovedati ker protestniki nimajo več nobene kreativnosti.
Odgovori
+5
6 1
Presrani
17. 01. 2026 14.17
Iran .Iran.
Odgovori
+0
3 3
macolagobec
17. 01. 2026 14.34
A iranska princesa Tanja je že kaj bila na protestih? Samo prašam za sosedo.
Odgovori
+6
7 1
anatomija
17. 01. 2026 14.16
Zakaj ne gredo delati red in spremeniti politiko v Iran
Odgovori
+12
13 1
macolagobec
17. 01. 2026 14.38
Ker jim je tukaj bolj udobno in varno.
Odgovori
+6
6 0
Watch-Man X
17. 01. 2026 14.09
Haha sam je res po zobeh podoben slikarju.
Odgovori
+2
3 1
Brus123
17. 01. 2026 14.09
Iran, ni več senca Irana kot je bil leta 1979.
Odgovori
+8
9 1
macolagobec
17. 01. 2026 14.39
Tud mi nismo več senca tistega kar smo bili leta '79. Imamo pa nadoblastni "režim v senci".
Odgovori
-1
1 2
enajstdvanajst1
17. 01. 2026 14.05
sem rekel da bo nekaj tisoč umrlo in bo vse ostalo kot je... to je levi komunizem..zatreti drugače mislečih
Odgovori
+2
6 4
JApajaDAja
17. 01. 2026 13.59
leta 1975 so iranci-večina njih-trgala to isto zastavo,ki jim je danes simbol "boljšega jutri".....
Odgovori
+10
11 1
puspan
17. 01. 2026 14.47
Imaš prav!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
