Protest zaradi zamikov pri gradnji: 'Vlada pozablja na Korošce'

Zaradi predvidenih zamikov pri gradnji hitre ceste na Koroško glede na zastavljen časovni načrt je ob gradbišču Jenina v slovenjgraški občini napovedan protestni shod. Prek družbenih omrežij nanj vabijo predvsem člani stranke SDS, medtem ko se del politike od protesta ograjuje. Tam po napovedih tudi ne bo iniciative Hoč'mo cesto.

icon-expand Tretja razvojna os FOTO: Twitter

V zadnjem obdobju predvsem s Koroškega, pa tudi iz Šaleške doline prihajajo opozorila o počasni gradnji oz. zamiku gradnje severnega dela tretje razvojne osi od avtoceste A1 pri Šentrupertu do Slovenj Gradca. Nova časovnica naj bi bila znana aprila. Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak je nedavno dejal, da Dars kot investitor na večino razlogov za zamik del na projektu nima vpliva ter opozoril na dolgotrajne postopke. Ob začetku gradnje hitre ceste na Koroškem avgusta 2021 je sicer napovedal dokončanje celotnega odseka hitre ceste Šentrupert-Slovenj Gradec do konca leta 2027. SDS: Vlada Roberta Goloba pozablja na Korošce Zaradi zamud pri gradnji je poslanska skupina SDS prejšnji teden zahtevala sklic nujne seje odbora DZ za infrastrukturo. Koroška regijska organizacija SDS, koroška poslanka SDS Alenka Helbl in nekateri izpostavljeni člani SDS s Koroške pa zaradi dogajanja pozivajo k udeležbi na današnjem shodu, ki bo popoldne ob gradbišču Jenina.

icon-expand Gradnja tretje razvojne osi na Koroškem FOTO: POP TV

"Z zamikom pri gradnji tretje razvojne osi vlada Roberta Goloba pozablja na Korošce. Koroška je zaradi slabših obstoječih cestnih povezav gospodarsko in podjetniško manj konkurenčna, saj regija že sedaj stagnira, mladi tu ne vidijo svojih priložnosti," so pred shodom med drugim zapisali na družbenem omrežju. Zahtevajo, da vlada brez izgovorov nadaljuje vse postopke za izgradnjo ceste do leta 2027. Četudi podpira vsa prizadevanja Korošcev za čimprejšnjo izgradnjo hitre ceste, se protestnega shoda, "ki ga pripravlja največja opozicijska stranka", ne namerava udeležiti, je sporočil vodja poslanske skupine SD, koroški poslanec Jani Prednik. Bo pa gradnjo skrbno spremljal in od pristojnih še naprej terjal odgovore, je dodal. V Gibanju Svoboda nad zamiki razočarani, poudarjajo, da se izgradnja ni ustavila

icon-expand Tretja razvojna os - sever FOTO: Dars

V Gibanju Svoboda so v sporočilu izrazili razočaranje ob informacijah o zamikih pri gradnji. "Še bolj razočarani pa smo nad početjem sedanje opozicije, ki ta projekt, kljub zavedanju, kako pomemben je za Koroško, zlorablja za politična obračunavanja," so navedli. Dodali so, da zamud ni povzročila trenutna vlada ter da je bila obljuba o končanju projekta leta 2027 dana v času vlade Janeza Janše. "Izgradnja se ni ustavila, kot bi to želeli nekateri prikazati, temveč se nadaljuje, postopke in izvedbo pa bomo pospešili v največjem možnem obsegu," pa je zapisal koroški poslanec Gibanja Svoboda Dušan Stojanovič. Projekt tretje razvojne osi za vladno koalicijo ostaja ključen in prioriteten, je dodal. Hoč'mo cesto: Protest razumemo kot politični dogodek Iz civilne iniciative Hoč'mo cesto, ki si od leta 2014 prizadeva za izgradnjo tretje razvojne osi na Koroško, so sporočili, da spodbujajo tvorno sodelovanje vseh družbenih skupin, tako civilne družbe, gospodarstva ter tudi lokalne in državne politike za izgradnjo hitre ceste. Kot je sporočil Andrej Grobelnik iz iniciative, pa je današnji shod na Jenini "iz sredstev javnega obveščanja razumeti kot politični dogodek, katerega se bodo najbrž udeležili člani politične stranke".