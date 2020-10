Protest bo nadzorovan z videokamerami, policija poziva k odgovornem ravnanju

Na tradicionalnem petkovem protestu v prestolnici bo policija skupaj z zdravstvenim inšpektoratom znova popisovala protestnike, celotno območje pa bo pod videonadzorom. Notranji minister Aleš Hojs je medtem opozoril, da protestniki konstantno kršijo vladne odloke, kar je po njegovem mnenju že 'škandalozno'. Vse udeležence shoda je pozval, naj se odrečejo protestom za čas, ko se država bori s koronavirusom.

Policijska uprava Ljubljana bo skupaj z zdravstvenim inšpektoratom na današnjem neprijavljenem shodu v prestolnici nadzirala spoštovanje odloka za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Vse morebitne udeležence petkovega protesta policija opozarja, da bo območje shoda pod videonadzorom. Vse protestnike prav tako pozivajo, naj upoštevajo opozorila in navodila policije. "Ravnajte odgovorno in spoštujte ukrepe za zajezitev epidemije koronavirusa, tako zaradi sebe kot zaradi drugih," so še sporočili s PU Ljubljana. Notranji minister Aleš Hojs je v četrtkovi oddaji 24UR ZVEČER dejal, da protestniki že dlje časa kršijo odloke, ki prepovedujejo večja zbiranja ljudi. Stvar je že 'škandalozna', je ocenil. Vsem udeležencem shoda je sporočil, da je situacija v zvezi s koronavirusom resna, pozval pa jih je tudi, "naj vsaj za čas, ko se v državi borimo z epidemijo, te proteste prekinejo". Policisti so sicer na protestu, ki je potekal pretekli petek, izvedli več postopkov ugotavljanja identitete udeležencev, marsikoga so tudi popisali. Po protestu so s policije sporočili, da so ugotovili kršitve omejitve javnega zbiranja ter 61 primerov kršitev odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah. V štirih primerih so zoper posameznike uporabili prisilna sredstva.

Nekatere organizacije, gibanja, iniciative in posamezniki so v imenu petkovih protestnikov v soboto na v. d. generalnega direktorja policijeAndreja Juriča naslovili protestno pismo. V njem obsojajo ravnanje policije, ki je po njihovem v več primerih brez razloga uporabila prekomerno silo, ter zahtevajo javno opravičilo in razjasnitev dogodkov. V policiji so ostro zavrnili vse očitke o nasilju nad udeleženci petkovega protestnega shoda, ki so se pojavili v javnosti. Naloga policije na neprijavljenih shodih je, da skrbi za javni red, kar so počeli tudi policisti na petkovem neprijavljenem shodu, so pojasnili. Hojs je včeraj očitke o domnevnem nasilju označil za neutemeljene in takšne, ki jih je 'treba vreči čez ramo'.

icon-expand Protest kolesarjev v Ljubljani pretekli petek. FOTO: Damjan Žibert

V veljavo so sicer v rdečih regijah že stopili strogi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa v Sloveniji. Med drugim je to odlok, ki omejuje gibanje prebivalstva med rdečimi in oranžnimi statističnimi regijami. Odlok uveljavlja tudi nova pravila glede zbiranja ljudi in obvezno nošnjo maske na odprtih javnih krajih v rdečih regijah. V teh regijah od danes velja splošna prepoved prireditev, shodov, porok in verskih obredov. Izjeme so posamične prireditve, ki že imajo predhodno pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Kot so nam pojasnili na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ), je na območju celotne Slovenije prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi. V rdečih regijah pa so prepovedane tudi vse javne prireditve (npr. kulturne, športne, koncerti), javni shodi, poroke in verski obredi.