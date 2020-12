Po Ljubljani zapeljal avtobus, ki poslance SMC in DeSUS 'pelje v propad'

Protestniki so v večernih urah v Ljubljani simbolno znova zagnali javni promet. Okoli Državnega zbora se je namreč zapeljal posebni avtobus s fotografijami poslank in poslancev SMC in DeSUS, ki jih alternativna KUL koaliciji vabi v svoje vrste. Avtobus pod vodstvom premierja Janeza Janše , svoje potnike oziroma omenjene poslance, "pelje direktno v politični prepad, državo pa v popolni kolaps", so sporočili iz Protestne ljudske skupščine.

Protestniki so se tem pozvali poslance SMC in DeSUS naj izstopijo iz avtobusa in"pokažejo vsaj kanček etike, morale, odgovornosti do volivcev, ki naj bi jih zastopali". V Protestni ljudski skupščini pravijo, da teh 13 posameznikov namreč s svojim"neetičnim in ignorantskim postavljanjem lastnih plač in ugodnosti pred dobrobit ljudstva, pelje to državo v prepad". In na njihovih ramenih je, tako protestniki, še večja krivda za trenutno situacijo, kot pa na premierju Janši.

Protestniki napovedujejo, da bodo nadaljevali vse do padca trenutne Janševe vlade. Na ulicah prestolnice se je protestno sicer zapeljalo nekaj deset avtomobilov, ki so nase opozorili predvsem s hupanjem, nekateri pa tudi z napisi in nalepkami na avtomobilih. V središču prestolnice je bila tudi povečana policijska prisotnost, sam protest pa je minil mirno.

Pretekli petek se je prav tako zbralo nekaj deset avtomobilov, policija pa je identificirala 38 oseb. Ob tem so ugotovili eno kršitev zakona o javnih zbiranjih in sedem kršitev prometne zakonodaje, ter 13 kršitev prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih. Lršiteljem pa so izrekli opozorila.