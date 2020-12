Petkovi protesti v Ljubljani se nadaljujejo, a tokrat na nogah

Kot so še zapisali, je v Sloveniji očitno potrošništvo bolj pomembno kot socialne stiske, izobraževanje, kultura in ustavno zagotovljene pravice do svobodnega izražanja v javnem prostoru, zato bodo tudi ta petek protestirali. Poudarili so še, da se ne bodo zbirali, ves čas pa bodo ohranjali varnostno razdaljo.

Okoli 19. ure bo v prestolnici znova potekal protest proti vladi Janeza Janše . Kot je napovedala Protestna ljudska skupščina, se bodo protestniki individualno sprehodili skozi mestno jedro," tako kot več tisoč drugih, ki so tam zgolj zaradi lučk in brezalkoholnega kuhanega vina" .

Pretekli petek je protest potekal v avtomobilih. Okoli državnega zbora je zapeljal posebni avtobus, polepljen s fotografijami poslancev SMC in DeSUS, ki "pelje v politični prepad". Protestniki so s tem pozvali poslance, naj "izstopijo iz tega pobezljanega avtobusa", ki ga vodi Janez Janša.

Ljubljanski policisti so takrat ugotovili 14 kršitev prometne zakonodaje, med drugim zaradi vožnje v rdečo luč in uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Izdali so tudi en plačilni nalog in izrekli eno opozorilo zaradi kršitev zakona o nalezljivih boleznih. Skupno so izdali 11 plačilnih nalogov, enega tudi zaradi kršitve javnega reda in miru.

Okoli 40 prevoznikov z vožnjo mimo parlamenta opozorilo na svoj položaj

Čez dan se je sicer odvil že protest okoli 40 malih prevoznikov turističnih avtobusov, ki so z vožnjo mimo parlamenta opozorilo na slab položaj, v katerem so se znašli zaradi epidemije covida-19.

Od "pogrebne povorke", kot so poimenovali današnji dogodek, so se sicer distancirali v sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) in združenju za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).

"Naša sekcija rešuje problematiko prevoznikov z dialogom na ravni ministrstva in vlade. Za celotni sektor prevoza potnikov tako že od letošnjega marca podajamo resornemu ministrstvu strokovne predloge za pomoč sektorju, ki je bil zaradi epidemije izjemno prizadet," je za STA ob napovedi povorke dejal predsednik sekcije Peter Pišek.

V Združenju za promet pri GZS so dodali, da se prevoznikom pomoč namenja tudi v šestem protikoronskem zakonu, predvideva pa jo tudi osnutek sedmega. "Prevozniki bodo torej deležni ukrepov pomoči v interventnih zakonih, zato potrebe po tovrstnem protestu v združenju ne vidimo in na njem ne bomo sodelovali," so zapisali v sporočilu.