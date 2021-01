Novi izgredi? Kolesarji in opozicija se od napovedanega shoda distancirajo

Za jutri ob 14. uri je na Trgu republike v Ljubljani napovedan shod, h kateremu organizatorji na družbenih omrežjih pozivajo pod geslom "za svobodo, pravico in resnico". A že zdaj je jasno, da ne gre za miroljuben protest, varnostniki Štajerske varde bodo protestnike pred represivnimi organi varovali "s svojimi telesi in lesenimi štili". Ker pričakujejo nasilje – tako s strani udeležencev kot policije –, so se v Protestni ljudski skupščini in gibanju Antifa, pa tudi v opoziciji, od dogodka distancirali.

Kot so sporočili organizatorji – zapis je na Facebooku objavila civilna iniciativa Maske dol – , gre za vseslovenski protest proti vsem političnim strankam, ki so vodile Slovenijo zadnjih 30 let. Ta ni politično voden s strani nobene politične stranke, temveč s strani državljanov Republike Slovenije, ki jim je mar "malega" človeka oz. kompletnega prebivalstva Slovenije, trdijo. Prišli bodo opremljeni z lesenimi koli Jasno pa je, da – tako kot novembra – tudi tokrat ne bo šlo za miroljuben shod, saj je glavna koordinatorka Anica Bidar, nekdanja podpornicaAndreja Šiška, sporočila, da bodo varnostniki Štajerske varde protestnike pred represivnimi organi varovali "s svojimi telesi in lesenimi štili". "Varnostniki ne bodo imeli teh štilov v rokah zato, da bi kogarkoli tepli. Mi bomo preprečili, da bi še kdorkoli tepel slovensko ljudstvo. Ti štili bodo simbolični. Predstavljajo slovensko državo in slovensko zastavo, jaz bom na svojem nosila zastavo slovenskega naroda," je napovedala v videposnetku, v katerem je "štil" tudi pokazala. K udeležbi na dogodku poziva tudi razvpiti Anis Ličina, eden glavnih pobudnikov novembrskega protesta, ki se je, kot je znano, sprevrgel v nasilni izgred oz. je bil kot tak zasnovan že vnaprej.

Protestna ljudska skupščina in gibanje Antifa se od protesta distancirata Protestnice in protestniki petkovih kolesarskih protestov so sporočili, da od protesta "zanikovalcev epidemije" distancirajo. "Ne stojimo za pobudo dogajanja, ki je predvideno za sredo in ne želimo biti povezani z njegovim razpletom," so zapisali. "Zelo podobni situaciji smo bili namreč priča že 5. novembra 2020, kjer so se na vnaprej režiranih protestih zbrali posamezniki, ki so na protestih izvajali nasilje, ki naj bi upravičilo policijsko represijo. Eden izmed najbolj aktivnih promotorjev sredinega protesta pa je ravno Anis Ličina, ki je bil tudi med glavnimi poobudniki 5.11. Druga pobudnica prihaja iz krogov slovenske varde. V vsakem primeru pa upamo, da bo protest potekal mirno in v skladu z zdravstvenimi smernicami (uporaba mask in ohranjanje varnostne razdalje)." Spomnimo, v novembrskih nasilnih izgredih je bilo ranjenih 15 policistov in fotoreporter.

Sporočili so še, da podpirajo zdravstveno odgovoren in nenasilen upor proti trenutni vladi in ga tudi nadaljujejo. "Nadaljevali ga bomo tudi prihajajoči petek ob 19 h, kot to počnemo že od pomladi 2020."

Tudi iz gibanja Antifa Ljubljana so sporočili, da se od napovedanih protestov v sredo distancirajo, "ker jih organizira sprega desnice in zanikovalcev virusa na čelu s štajersko vardo, kriminalcem Ličino in motenim pojočim majorjem Troho". "Ti protesti nimajo nobene vsebine. Pričakujemo nasilje, tako s strani protestnikov, kot tudi s strani represivnih organov. S tem nočemo imeti nobenega opravka. Še naprej podpiramo petkove kolesarske proteste in protestnike. Smrt janšizmu!" so zapisali. 'Opozicija nima nič s tem, kolesarji tudi ne' Od napovedanega shoda se je ogradila tudi opozicija. "V sredo, 13. januarja, bodo spet poskusili s "protestom". Če bo prišlo do izgredov, bodo s strani vladajočih spet kazali na opozicijo. Opozicija nima prav ničesar s tem, kolesarji pa tudi ne. Opozicija bo vložila konstruktivno nezaupnico in tako poskusila zamenjati vlado," je zapisal Marjan Šarec. Predsednica SDTanja Fajon je tvitnila: "Pozivam ljudi, naj se ne udeležijo za jutri napovedanih demonstracij v Ljubljani. Epidemiološke razmere so slabe, skrajne skupine, ki organizirajo proteste, pa namigujejo na možnost nasilja in nepotrebnih provokacij." "Manipulacija ljudstva, na vse načine. Organizator tega je gospa, ki je bila desna roka šefa vard. Prav teh vard, ki so bile zaščitene iz strani največje koalicijske stranke SDS in NSi. In vlada točno to ve. Mi se distanciramo od teh pilotiranih protestov," je sporočil Marko Bandelliiz stranke SAB, tvit pa je poobjavila tudi predsednica strankeAlenka Bratušek.

Policija opozarja: Gre za neprijavljen shod, zbiranje ljudi je prepovedano Iz PU Ljubljana so sporočili, da je Policija seznanjena s pozivi na socialnih omrežjih k zbiranju ljudi in protestih, ki naj bi se odvijali na območju centra Ljubljane v sredo, 13. 1. 2021. "Ker gre za neprijavljen shod, to pomeni, da ni organizatorja, ki bi že v naprej poskrbel za varnostne ukrepe, kot je napr. rediteljska služba. Tako bo policija, če bo do shoda prišlo, skladno z zakonom opravljala naloge varovanja." Zagotovili so, da bodo v primeru shoda skladno s pooblastili skrbeli za javni red, preprečevali izvrševanje kaznivih dejanj, varovali varovane objekte in zagotavljali varnost cestnega prometa. "Pri oceni in izvajanju ukrepov vedno upoštevamo trenutno znane okoliščine in pridobljene informacije glede protestov, ter izvedemo vse ukrepe in prilagodimo varovanje tako, da je varnost zagotovljena v največji možni meri." Poudarili so tudi, da je zbiranje ljudi z veljavnim odlokom še vedno prepovedano, prav tako niso dovoljeni shodi ali podobne prireditve, gibanje ljudi je omejeno na meje občin, prav tako je prepovedano prehajanje regij. Udeležba na shodu ne spada med izjeme za prehajanje teh meja. Policija bo med drugim nadzirala spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni in v primeru ugotovljenih kršitev po odloku ali drugih kršitev ustrezno ukrepala.

