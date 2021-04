Pred parlamentom znova kolesarili protestniki

Ob 19. uri so se na Trgu republike znova zbrali protestniki in simbolno odprli "novo kolesarsko sezono". Ustavno sodišče je namreč včeraj začasno zadržalo izvajanje tretjega odstavka 4. člena odloka o omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja ljudi, v delu, ki se nanaša na prepoved shodov. Odločitev sodnikov v protestnem gibanju vidijo kot zmago, "po tem, ko smo bili teden za tednom deležni policijske represije zaradi izražanja svobode govora in političnega prepričanja".

Prepoved shodov sicer do 18. aprila, torej do vključno nedelje, še vedno velja. Iz protestne ljudske skupščine zato sporočajo, da so"na kolesih izvajali individualno rekreacijo, ki je popolnoma dovoljena in omogoča varno razdaljo med ljudmi".

Ob tem napovedujejo množični protestni shod 27. aprila ob 17. uri na ljubljanskih ulicah in trgih, ki se mu bodo pridružili tudi petkovi kolesarji in kolesarke. "Na dan upora proti okupatorju se namreč pripravlja množični protest vseh delov civilne družbe in mnogih aktivističnih organizacij proti strahovladi Janeza Janše, novodobnemu okupatorju, ki uničuje temelje demokracije in svobode v Sloveniji,"so zapisali v sporočilu za javnost.