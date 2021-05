Protest odmeval v tujini: 'Največji shod proti premierju Janši doslej'

Nepregledna množica protestnikov je sinoči zavzela ljubljanske ulice, iz prestolnice so odmevali pozivi 'stop janšizmu, volitve zdaj'. Namesto na Trgu republike, ki ga je Policija zavarovala z ograjo, so se protestniki zbrali na križišču Celovške in Tivolske ceste, kjer so zaustavili promet in ustanovili 'nov' Trg republike. Poslovili pa so se z napovedjo, da se protesti že naslednji petek nadaljujejo.

"Janša, politični veteran, ki je v preteklosti že dvakrat služboval kot premier, je obtožbe zavrnil kot levičarsko zaroto. V začetku tega tedna je preživel predlog za ustavno obtožbo," je ob tem poročal Independent, ki se opira na AP. "Janša je na oblast prišel lani po tem, ko je prejšnji liberalni premier odstopil. Znan je tudi po tem, da je med predsedniškimi volitvami novembra lani še vedno predčasno čestital nekdanjemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu," so še dodali.

Protest po poročanju AP odseva naraščajoč pritisk na vlado v tednih, preden bo država prevzela predsedovanje Evropski uniji:"Na osrednjem ljubljanskem trgu se je zbralo približno 20.000 ljudi, ki so zahtevali odstop vlade in izvedbo predčasnih volitev. Demonstracijam se je pridružilo več sindikatov delavcev in opozicijskih strank. Kritiki Janši očitajo, da je vse bolj avtoritarne pristope, podobne pristopom njegovega zaveznika, madžarskega premierja Viktorja Orbana. Trdijo, da Janševa vlada pritiska na slovenske medije in spodbuja sovražni govor, obenem pa nepravilno rešuje koronavirusno krizo in hromi socialni dialog v tradicionalno zmerni alpski državi."

Demonstranti so vzklikali "Volitve zdaj", mahali s slovenskimi in sindikalnimi zastavami ter transparenti, na enem od njih je pisalo "Smrt fašizmu, svoboda za vse" - še poročajo tuji mediji, ki navajajo še izjavo mlade protestnice, ki je na shod prišla zaradi "pomanjkanja perspektive". "Mi, mladi, smo prezrti," je dejala.

Tagesscau pa izpostavlja premierjevo aktivnost na Twitterju, kjer se je, kot izpostavljajo, obregnil že tudi ob nemške medije. Ob tem pa še navajajo očitke kritikov Janši, da skuša spodkopavati neodvisnost sodstva.

Avstrijski Kleinen Zeitug pa piše, da so bile tokratne demonstracije proti Janši največje doslej. "Demonstracije se niso odvijale kot običajno na Trgu republike, saj je bil ograjen z ograjami in zaščiten s policisti. Namesto tega so ljudje zasedli enega od glavnih križišč, ki vodijo v središče mesta, in ohromili promet," pišejo o sinočnjem dogajanju v Ljubljani.

"Maske so padle"

O protestu so spregovorili tudi v sinočnji oddaji 24UR ZVEČER."Čemur smo bili danes priča, je kršitev veljavne zakonodaje. Super pa je, da so se končno na čelo postavile levičarske stranke. Konec je pravljic, ki smo jih poslušali celo leto, da s tem nimajo nič, da gre za spontano gibanje. Ves čas so v opoziciji načrtno kurili nemire, metali polena pod noge obstoječi vladi, zavestno ogrožali zdravje in življenja ljudi," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal Branko Grims iz SDS. Maske so padle, je dodal.

"Komunikacija premierja je nedostojna, nespoštljiva in neprimerna za predsednika vlade. S tem kaže prezir do lastnega ljudstva," pa je dejal Brane Golubovičiz LMŠ. "Pravica do protesta je zapisana v ustavo in vsak ima to pravico. Tudi naši člani so šli na ta protest, ker je tako prav. Treba je podpreti spontano zbiranje ljudi. Ta vlada dejansko vseskozi išče krivce drugje, nikoli pa se ne zazre vase,"pa je dejal na vprašanje, zakaj so se shoda udeležili tudi v stranki.

"Vlada ima večino," je sicer ocenil Grims. Dejal je tudi, da se napihuje število ljudi na shodu. "Če bi bil na njihovem mestu, bi me zelo zaskrbelo. Ker če so vsi sindikati sodelovali pri protestu, če so vse tri stranke pozivale na protest, je bilo zelo malo ljudi."

Glede na pozive k predčasnim volitvam pa je dejal, da če bi bilo po njegovem,"bi šli na volitve že pred letom dni". "Čakam, kaj bodo sedaj naredili, ko se bo pojavila realna možnost, da pride do volitev. Verjemite, da naslednji teden se bo. V tretje gre rado in v tretje bo šlo zares,"je dejal Grims in se navezal na včerajšnje glasovanje o razrešitvi predsednika DZ Igorja Zorčiča, ki ga je koalicija neuspešno skušala razrešiti že drugič. "Kaj bo takrat vezano na vprašanje, ki bo postavljeno pred parlament, ni težko uganiti. Takrat bo odprto vprašanje, ali gremo na volitve. Jaz se jih ne bojim. SDS je odlično pripravljena na volitve." Na nadaljnje vprašanje, ali bo torej SDS vezala zaupnico vladi na glasovanje o razrešitvi Zorčiča, pa je Grims dejal, da je to vprašanje za predsednika vlade, je pa tudi to možnost.

"Če je SDS pripravljena, da gremo na volitve, potem ne vidim nobenih težav, da to tudi storimo. Predsednik vlade naj jutri odstopi, novega ne bomo izvolili, ker je velika večina pripravljena na volitve, imamo jih lahko jeseni,"je na to pozval Golubovič. "Janez Janša ni Marjan Šarec, da bi vrgel puško v koruzo tik pred vodenjem EU,"pa je odgovoril Grims. "Volitve so edina garancija, da spet postavimo državo v neko normalnost," pa meni Golubovič.