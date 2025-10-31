Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Evangeličanska duhovnica: Ne vem, če bi lahko živela brez ljubezni

Murska Sobota / Lendava, 31. 10. 2025 19.20 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Barbara Bašić , Danica Jovanović
Komentarji
7

Dan reformacije povezujemo tudi s protestantsko cerkvijo, ki ima največ članov v Prekmurju. "Danes praznujemo naš rojstni dan," je ob tem ponosna evangeličanska duhovnica Judit Andrejek, mati treh otrok, ki smo jo obiskali. Spregovorila je tudi o veri, kjer so lahko duhovniki in duhovnice poročeni.

Ob današnjem dnevu po vseh evangeličanskih cerkvenih občinah pripravljajo bogoslužja, ki jih vodijo tudi ženske. Pogovarjali smo se z evangeličansko duhovnico Judit Andrejek, tudi o zelo drugačnem položaju žensk v protestantski cerkvi v primerjavi s katoliško.

Andrejkova je mati treh otrok, Madžarka, ki zadnjih 12 let živi in deluje v Prekmurju. Kot pravi, verjame, da je tudi ženski aspekt v cerkvi zelo pomemben. "Seveda pravijo, da so moški boljši voditelji, ampak ta ženski aspekt – kaj me prinašamo – tudi to je pomembno."

Sprva ni želela postati duhovnica, vendar jo je pot po študiju teologije in sociologije v Budimpešti vodila v tej smeri. Sedaj deluje tako v Murski Soboti, kot tudi v Lendavi.

Druga velika razlika pa je tudi ta, da v Evangeličanski cerkvi ni celibata. "So ljudje, ki lahko sami živijo in jim ni problem – živijo kot Jezusove neveste in ta odnos doživijo z Bogom. Jaz ne vem, če bi lahko živela brez ljubezni, priznam," razlaga.

Današnji praznik reformacije ji pomeni veliko. "Dan reformacije je naš rojstni dan," je ponosna. "To je, tudi gledano na naše versko življenje, zelo pomembno. Zakaj? Posledica je namreč bila, da so se sveta pisma začela prevajati v različne jezike in jih danes vsi lahko beremo v maternem jeziku."

Čeprav z leti ljudje izgubljajo zaupanje v cerkev kot institucijo, pravi, da vsi potrebujemo skupnost in iščemo notranji mir. Ter dodaja, da tudi v evangeličanskih cerkvah opaža, da manjka srednja generacija. "Najpomembneje je, da nas vidijo, kako živimo, kako mi doživimo to vero kot duhovniki. Moja generacija – da vidi, kako živim jaz, moji otroci hodijo k verouku, sodelujejo v skupnosti, hodijo v cerkev."

Njen hobi je petje, ki ga v madžarščini poučuje tudi v dvojezičnih vrtcih. "Ko sem prišla sem in še nisem govorila jezika, so bila to moja pričevanja. In jaz to vedno pravim drugim pevcem: da so to molitve, pričevanja. In ko še nisem mogla z besedami izraziti svoje vere, sem pričevala s pesmijo," opisuje.

Čeprav je Madžarka, se v Sloveniji počuti domače. "Sprejela sem vašo kulturo," razlaga. Pri današnjih mladih pa, pravi, opaža, da si želijo najti neko skupnost in mir. "Oboje je pomembno, ne samo da verujemo, ampak da imamo skupnost in nismo sami v tem svetu."

Kar je pomembno ob današnjem dnevu, zaključi, saj se duh reformacije nadaljuje v odprtosti, sodelovanju in spoštovanju drugačnosti – vrednotah, ki povezujejo ljudi tudi danes.

Dan reformacije protestantska cerkev Judit Andrejek duhovnica
Naslednji članek

Stroški elektrike: Kakšne bodo položnice to zimo?

Naslednji članek

Pri Romih na Ribniškem položaj žensk 'enak kot pri Slovencih'

SORODNI ČLANKI

Ministrica Vrečko na proslavi: Reformacija je prebujala ljudstvo

'Reformacija je v slovenski prostor prinesla temelje za slovensko jezikovno osamosvojitev'

'Reformacija je utrla pot slovenskemu jeziku, kulturi in narodni samobitnosti'

Erniša: Reformacija nam je zapustila bogato zakladnico vrednot

Simoniti: Reformacija je odprla duhovno pot uveljavitvi slovenščine

Slovenska reformatorja Bohorič in Dalmatin odslej tudi v stripu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kolosej
31. 10. 2025 20.06
+1
Dokler se bo vera ločevala geografsko (po državah) bo Kristus boljši/slabši od Alaha ali Bude... jaz verujem v boga, svetlobo, vesolje.itd. v bogoslužne ustanove ne zahajam. Ne potebujem posrednika med zemljo in nebom, na stvarnika se obračam direktno, brez provizij in odpustkov
ODGOVORI
2 1
Killing of Hind Rajab
31. 10. 2025 20.00
+5
zelo simpatična...in tudi vera je precej bolj " naravna " že po hierarhiji , kot vatikanska. Lepo.
ODGOVORI
6 1
JOSEPH HAYDN
31. 10. 2025 20.28
Ker je vse tako naravno in lepo imajo protestantske cerkve najmanj nedeljnikov in največ izstopov iz cerkve
ODGOVORI
0 0
9876543
31. 10. 2025 19.57
+3
Iz lastnih izkušenj - Slovenci vemo, kaj praznujemo, t.i. prebivalci republike Slovenije pa v večini nimajo pojma in jih niti ne zanima, razen toliko, da imajo dela prost dan.
ODGOVORI
5 2
Rožle Patriot
31. 10. 2025 19.29
+12
- "Romi so izpostavili, da niso vsi Romi enaki". .. Jah, potem pa naj se že uprejo romom-kriminalcem in bo mir za vse večne čase !!! .. To je podobno, kot v Gazi --- Ko se Palestinci niso uprli Hamasu .. !!!
ODGOVORI
15 3
Darko32
31. 10. 2025 19.40
+5
Tukaj ne morejo sami ROMI zagotavljati varnsoti ampak so zato zadolženi POLICAJI. A glej ga zlomka polna so jih usta kako skrijo za varnsot in sočasno matere otrok pravijo, da ne skrbijo za njihovo varnost in mešanje PALESTINSKEGA vprašanja z tem pri nas pa je res malo neokusno.
ODGOVORI
6 1
Killing of Hind Rajab
31. 10. 2025 20.04
-1
rozletek prijatelj od kekca...verjetno tistega iz Nadgorice ...Zlatkota...heheheee
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330