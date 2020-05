Ulice slovenskih mest so znova, že četrtič, preplavili protestniki na kolesih. Tudi tokrat so izražali nezadovoljstvo s trenutno oblastjo in vlado pozivali k odstopu. V prestolnici se jih je zbralo več tisoč. V galeriji spodaj si oglejte fotografije protestov iz zraka - nad Ljubljano je poletel naš fotograf Miro Majcen.

