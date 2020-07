Protesti proti in za vlado tudi v znamenju napada na policista

"Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev obeh protestnih shodov, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji," je pojasnil Tomaževic. Dogodka sta potekala mirno, so pa policisti zaprli več ulic v okolici, da bi zagotovili varnost.

Policisti so pri varovanju shodov opravili tudi 12 postopkov ugotavljanja identitete in trenutno ugotovili dve kršitvi Zakona o javnih zbiranjih.



Policisti so opravili tudi identifikacijski postopek z osebo, ki je pred tem napadla policista. "Pri postopku se je oseba uprla, ni upoštevala ukazov policistov in so bila zoper njo uporabljena prisilna sredstva," so v sporočilu za javnost zapisali na PU Ljubljana. Policisti so osebo zaradi ugotavljanja identitete, izvedbe prekrškovnega postopka ter zbiranja obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi privedli v prostore policije. Po končanem postopku so jo izpustili. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policisti sicer nadaljujejo zbiranje obvestil glede obeh dogodkov (shodov) in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo, so še dejali na ljubljanski policijski upravi.