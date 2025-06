Protesta proti oboroževanju: Ljudska fronta - vojni kontra

V Ljubljani in v Kopru sta pozno popoldne potekala protestna shoda proti oboroževanju, vojni in zvezi Nato pod geslom Ljudska fronta - vojni kontra! Da proračun unije, ki za 800 milijard viša izdatke za oboroževanje, nikakor ne obeta graditve miru in varnosti, temveč zgolj krepitev vojaškega gospodarstva, ki da postavlja dobičke pred človeška življenja, sporočajo protestniki. Da vlada opravičuje višanje vojaških izdatkov in militarizacijo z izgovorom, da se preprosto moramo oborožiti in da nam varnost zagotavlja članstvo v zvezi NATO sporočajo, prepričani, da nas to članstvo ogroža in stane socialne države.