Protesti v Ljubljani zasenčili zgodovinski dogodek Slovenskega predsedovanja Svetu EU

Demonstracije v Ljubljani so tako zasenčile vrh EU Zahodni balkan na Brdu pri Kranju. Protestniki so se na trgu republike začeli zbirati ob 15. uri. V Ljubljani je bilo zelo napeto tudi po 20. uri, ko je policija malo pred deveto začela eno zadnjih akcij razganjanja protestnikov, ki so jih na ulicah že začeli nadomeščati raznorazni huligani. Vmes pa se je, kot kaže, zgodila tudi napaka policije, ki je protestnikom omogočila, da so obkolili štiri avtomobile varovane tuje delagacije, ki se je udeležila vrha.

