Protestniki že 17. petek zapored v Ljubljani, a tokrat zaradi nevihte prišla le peščica

Tudi 17. petek zapovrstjo so se v središču Ljubljane zbrali protivladni protestniki, a jih je bilo zaradi slabega vremena le nekaj deset. S protestom so opozorili na nerazumljivo varčevanje na ljudeh, kulturi, zdravstvu, stanovanjih za mlade in skrbi za starejše, medtem ko na drugi strani vlada za nakup orožja namenja skoraj 800 milijonov evrov. Na te očitke se je že odzval obrambni minister Tonin, ki pravi, da je bilo zanemarjanja vojske dovolj.

"Vlada namenja 780 milijonov evrov za orožje. Spet delajo iz nas hlapce. Tokrat hlapce Pompea in ZDA. Ljudstvo trpi. Sooča se s socialnimi stiskami, vlada varčuje na ljudeh, kulturi, zdravstvu, stanovanjih za mlade in skrbi za starejše," je ob vabilu na današnji že 17. petkov protest zapisala Protestna ljudska skupščina. Kot pravijo, se tokrat upirajo novim orožarskim poslom in aferam. A zaradi slabega vremena in močne nevihte, ki je malo pred 19. uro zajela Ljubljano, se je protesta tokrat udeležila le peščica protestnikov. Prišlo jih je namreč le nekaj deset najbolj vztrajnih.

Tonin: Slovenski vojak ne bo več slabo obut in brez ustrezne opreme Obrambni minister Matej Tonin je na tovrstne kritike odgovoril na Twitterju. Kot je navedel, je Slovenska vojska zagotovilo suverenosti naše domovine. "Zaupamo ji, ker nam vedno priskoči na pomoč; tako ob naravnih ujmah kot pri varovanju meje," je poudaril. Dodatnih 100 milijonov evrov letno po njegovih navedbah pomeni preživetje Slovenske vojske in njeno nujno posodobitev. Zanemarjanja vojske je dovolj, pravi obrambni minister. "Slovenski vojak ne bo več slabo obut in brez ustrezne opreme. Kriza je proračun Slovenske vojske praktično prepolovila," je spomnil in poudaril, da je čas, da smo na vojsko spet ponosni.

Z daljšim sporočilom so kritike na račun zagotavljanja sredstev za vojsko pospremili tudi na ministrstvu za obrambo. Kot so zapisali, z vlaganjem v obrambo in varnost države zagotavljajo pogoje za rast in razvoj vseh drugih ključnih sistemov države. S predlogom zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021-2026, ki je že v obravnavi v Državnem zboru, se po navedbah ministrstva zagotavlja minimalno potrebna sredstva za izvajanje najpomembnejših investicij v Slovenski vojski v omenjenih letih.

