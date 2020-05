Peti petek zapored v centru Ljubljane 2500 protestnikov, policija zasegla nekaj transparentov

Tudi v petek so v središču prestolnice potekalo protesti na kolesih. Zbralo se je okoli 2500 ljudi, sporočajo s PU Ljubljana. Policisti so na kraju opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir ter udeležence protesta opozarjali, da upoštevajo ukrepe določene z odlokom za preprečevanje in širjenje nalezljive bolezni.

Demonstracije so sicer potekale mirno, so pa policisti zaprli več ulic v okolici z namenom zagotovitve varnosti. Policija je opravila tudi 43 postopkov ugotavljanja identitete, ugotovila sedem kršitev javnega reda in miru, eno kršitev Zakona o javnih zbiranjih ter 28 kršitev Odloka o začasni splošni

prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah.

Prav tako je policija včeraj zasegla nekaj transparentov z neprimerno vsebino, nadaljuje pa se zbiranje obvestil v zvezi dogodka in se bo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepalo v skladu z zakonodajo oziroma obvestilo pristojni Zdravstveni inšpektorat.

Nekaj protestnikov na kolesih se je na Kongresnem trgu zbralo že ob 16. uri, nato pa so se skupinsko odpeljali na različne lokacije po mestu, kjer so na tla pisali različne napise. "Policisti so udeležence opozorili na kršenje 13. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru, vendar so protestniki pisanje na različnih lokacijah kljub temu nadaljevali," sporoča policija, ki je zoper šest oseb tako uvedla prekrškovni postopek.