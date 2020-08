Petkov protivladni protest potekal mirno, zbralo se je okoli 4000 ljudi

Včerajšnji petkovi protesti so se pred ministrstvom za okolje in prostor začeli že okoli 15. ure, kjer so zbrani pozivali zaposlene, naj postanejo žvižgači – v ta namen je zaživela tudi spletna stran zvizgac.si.

Večja množica se je nato začela okoli 19. ure zbirati na Prešernovem trgu v Ljubljani, nato pa se je okoli 4000 protestnikov sprehodilo po Slovenski cesti do križišča Dunajske in Linhartove ceste oziroma do okoljskega ministrstva. Tu so med drugim vzklikali gesla, kot je "Država smo mi!", na transparentih pa je bilo med drugim razbrati Ohranimo naravo za otroke, Mladim ni vseeno, Narava nima Twitterja, Stop izkoriščanju ljudi in narave ter Ni planeta B.