Policisti na petkovih protestih popisali 86 oseb. Protestniki: gre za politično represijo

Policisti so tako na petkovih protestih v centru Ljubljane "opravljali varovanje neprijavljenega shoda" . Z avtomobili so ob 19. uri začeli z vožnjo po središču Ljubljane (in tudi po ostalih slovenskih krajih) ter "množično, glasno in vidno izkazovali kritiko trenutne oblasti," je Protestna ljudska skupščina sporočila za medije. Dodali so še, da z vožnjo v avtomobilih "po stališčih vse medicinske stroke tako nikakor ne more priti do prenosa okužb" , s tem pa, da spoštujejo varnostne ukrepe in zdravje ljudi.

Aktivnosti, ki so jih policisti opravljali na shodu so bili varovanje Državnega zbora, vzdrževanje javnega reda in miru, zagotavljanje varnosti udeležencev protestnega shoda, urejanje prometa in izvajanje nadzora nad upoštevanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji.

Policisti so tako ugotavljali tudi identitete 86 oseb in, kot pojasnjujejo na PU Ljubljana, ugotovili nekaj kršitev. "Pri tem so ugotovili kršitev Zakonu o javnih zbiranjih, 17 kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa, 2 kršitvi Zakona o varstvu javnega reda in miru, kršitev Zakona o osebni izkaznici, ter 26 kršitev Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji."