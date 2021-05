V središču Ljubljane tokrat kolesarili za vodo

Protestniki so prepričani, da jim bo uspelo zbrati še manjkajočih tisoč podpisov."Civilna družba bo znova dokazala, da se lahko uspešno borimo za varovanje naših pravic ter dobrobit ljudi in narave." Dodali so tudi, naj vlada, ki "ogroža vse, pade".

Po podatkih organizatorjev se je danes na protestu zbralo okoli 3000 ljudi. Poudarili so, da se je civilna družba še dodatno angažirala, saj po celi Sloveniji pri zbiranju podpisov sodeluje več kot 300 prostovoljcev. Protestniki so tokrat Tromostovje simbolično preobrazili v vizijo prihodnosti, ki jo prinaša nov zakon - s trakovi so onemogočili dostop do vode.

Petkovim protestnikom se je pridružila tudi skupina protestnikov v podporo Palestini. Protest se je končal s sodbo Vizjaku in skokom v Ljubljanico.