Prekomerna uporaba sile nad protestniki?

Razložil je, da so, ko je fant ležal na tleh, z njim fizično obračunali. Nasilje je opazil policist posebne enote in prihitel na kraj, a mu je eden od treh policistov v civilu nekaj prišepnil na uho. "Ti trije policisti pod krinko so imeli v ušesih slušalke, oblečeni pa so bili kot običajni ljudje," je dejal. Policist posebne enote je poklical še nekaj drugih, da so prišli do fanta, ki je že vklenjen ležal na tleh.

"Vse skupaj se je dogajalo v Parku zvezda, kjer so trije policisti v civilu tekli za mlajšim fantom in ga zbili na tla," pravi očividec, ki je zaradi skrbi glede varnosti želel ostati anonimen. S kolegom sta bila na Kongresnem trgu, ko je kolegu v hrbet priletel solzivec. Postavila sta se na stran in opazila fanta, ki je tekel, za njim pa še trije drugi. "Najprej sem bil prepričan, da gre za nasilnike, ki so se lotili nekoga, ki ni bil z njimi. Ampak sem se motil," je pojasnil očividec, ki je bil od kraja dogodka oddaljen slabih 15 metrov.

Policisti v civilu so odšli, fanta, ki je ležal na tleh, pa so obkolili člani posebne enote, s tem pa tudi onemogočili fotografiranje. "Videlo se je, da ga s koleni tiščijo na tla. To je trajalo dolgo. Veliko predolgo," pravi sogovornik in dodaja, da so ga nato policisti želeli premakniti. "Ker ni mogel vstati, so mu pri tem pomagali in ko so ugotovili, da ne more niti hoditi, so ga premaknili do klopi v parku".

"Kot vrečo krompirja sta ga prijela dva policista, ker očitno, po vsem tem nasilju, sam ni bil sposoben hoditi, in ga odnesla do križišča, kjer so fanta položili na mokra tla, policisti pa so ga zopet obkolili, da ne bi bilo mogoče snemati dogajanja," pripoveduje priča. Po njegovih besedah je fant najprej ležal na hrbtu, šele kasneje so ga dali v položaj za nezavestnega in ga podložili s ščitom. Kot so dejali tudi naši novinarji s terena, je fant ob cesti nepremično ležal najmanj 15 minut. Nato ga je odpeljalo reševalno vozilo.