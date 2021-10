Po ulicah Ljubljane s plinsko masko, plavalnimi in smučarskimi očali

Medtem ko se je Ljubljana kopala v oktobrskih sončnih žarkih, so se po ulicah pomikali ljudje v precej nenavadni opravi za lepo jesensko popoldne. Plinske maske, plavalna in smučarska očala, dežni plašči. Vse to je na protestnem shodu služilo kot improvizirana zaščitna oprava pred morebitnim policijskim posredovanjem z vodnim topom in solzivcem. Še vedno je bil namreč živ spomin na prejšnji teden, ko se je središče prestolnice ovilo v gosti oblak dražečega dima, ki ni prizanesel nikomur.

Začetek protesta proti koronskim ukrepom in vladi je bil na družbenih omrežjih tudi tokrat napovedan za ob treh popoldne, vendar je bilo takrat na Trgu republike zbranih bolj malo ljudi, toda množica je počasi naraščala. Uradni policijski števec se je na koncu dneva ustavil pri 2000 udeležencih, a do tja še pridemo. Najprej moramo še na ljubljanske ulice, kjer se je dobre tri ure odvijalo precej pestro dogajanje.

icon-expand Prizor s sredinega protesta na ulicah Ljubljane. FOTO: Aljoša Kravanja

Trg republike je bi tudi tokrat deloma ograjen, na protestu pa ni bilo ozvočenja, preko katerega sta prejšnji teden zbrano množico - 3000 jih je bilo po uradnih ocenah - nagovorila Zoran Stevanović in raper Zlatko, preden sta oba pristala v priporu. Svoje nezadovoljstvo so ljudje tako izražali predvsem z žvižgi in občasnim skandiranjem, nato pa so se ob pol petih tudi ta teden podali po ljubljanskih ulicah.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Kamor protestniki, tja policija Policija je tokrat postavila kordon na začetek Slovenske ceste, zato so zavili mimo Kongresnega trga proti Prešernovemu in naprej po Miklošičevi. To območje je bilo prejšnji teden zaradi vrha EU-Zahodni Balkan ograjeno, tokrat ne, so pa protestniki že pri križišču z Dalmatinovo naleteli na prvo policijsko blokado, zaradi katere so se preusmerili levo. Je pa na čelu kolone takrat korakal prav eden od dveh protestnikov, zaradi katerega je Policijska uprava Ljubljana po tokrovih izgredih sprva prosila za pomoč pri prepoznavi. Na transparentu je nosil sliko kar samega sebe.

icon-expand Po Ljubljani. FOTO: Aljoša Kravanja

Pred Figovcem je bilo policijska prisotnost še bolj okrepljena, poti ni bilo mogoče nadaljevati niti v smeri Bavarskega dvora niti Gosposvetske. Kolona se je zato usmerila po Slovenski cesti nazaj v smeri Trga republike, nato pa pred Nebotičnikom nenadoma skrenila desno po Štefanovi. Policija je hitro tekla tja, protestniki so skozi Argentinski park krenili na široko Bleiweissovo, kjer jih je pozdravila tudi kolona motoristov, nato pa je bilo že videti, da bo sprevod zaustavila policijska konjenica. Sprva je kolona zastala, ko pa se je zadaj nabrala dovolj velika množica, so pritisnili naprej. A dlje kot do križišča Gosposvetske, Tivolske in Celovške, kjer je prejšnji teden počilo, ni šlo. Dostop do prometne mestne vpadnice je zaprl policijski živi zid, tam je stalo oklepno vozilo, pripeljal je tudi vodni top. Množica je pritiskala naprej, policija nazaj. Sledila je ena ura pat pozicije, ko ni popuščal nihče.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Napeto v enem najbolj prometnih ljubljanskih križišč Policija je ves čas pozivala, da je shod razpuščen in svarila z uporabo prisilnih sredstev. Takrat so si protestniki nadeli vso tisto opravo, o kateri smo pisali na začetku - plinske maske, smučarska ali plavalna očala, iz nahrbtnikov so začeli vleči dežne plašče. Toda vodni top, ki je prejšni teden večkrat razpršil mešanico vode in solzivca, je tokrat ostajal suh, čeprav se je zdelo, da bo zdaj zdaj spet zaropotal.

Nekateri protestniki so posedli po tleh, drugi so dvignili roke, jezna množica pa je vztrajala tudi z vzliki: 'Svoboda!' Začela so se prva pridržanja, nazadnje pa so strnjene policijske vrste s pomočjo konjenice in oklepnega vozila množico potisnile nazaj proti središču mesta.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

A kolona ni zavila nazaj na Trg republike, kjer je v vsem tem vmesnem času še vedno vztrajalo kar nekaj protestnikov, ki so imeli tudi zvočnik, iz katerega je odmevala glasba. Odpravili so se naprej po Prešernovi mimo Gregorčičeve, ki je bila zaradi varovanja vladnega poslopja neprehodna in tam so očitki policistom, češ, da 'čuvajo lopove', postali še glasnejši. Zdelo se je, da bo vsak čas počilo Novo potencialno žarišče za eskalacijo je okoli pol sedmih postalo križišče Aškerčeve, Bleiweissove in Tržaške. Policija je postavila novo blokado, spet je pripeljal vodni top, vozniki, ki so ustali ujeti v napetem ozračju, pa so hiteli obračati in voziti vzvratno, da bi zapustili prizorišče morebitnih spopadov med protestniki in policijo. Do teh ni prišlo niti v tem križišču in protestniki so se nazadnje obrnili nazaj proti središču mesta. Zavili so še na breg Ljubljanice in se mimo Prešernovega trga, na katerem je tudi tokrat mirno godel harmonikar, med glasnimi žvižgi podali nazaj na Slovensko.

icon-expand Prridržanja so se vrstila kot po tekočem traku. FOTO: Luka Kotnik

Tudi ta teden smo v centru mesta naleteli na nekaj tujcev, ki so nas začudeno spraševali, kaj se dogaja, vendar so bili precej bolj mirni kot prejšnji teden, ko se je Ljubljana skupaj z vsemi mimoidočimi okopala v dušeči kopeli. Na križišču s Šubičevo je malo čez sedmo sledilo še eno bližnje srečanje s policijo, spet je bilo videti, da bo dogajanje eskaliralo v izgrede. Na temnem Kongresnem trgu je sledilo kar nekaj posredovanj, ko je bilo najprej videti, da gre za spopad posameznih protestnikov, vendar se je nazadnje izkazalo, da gre očitno za policiste v civilu, iz žepov prijetih pa so padle tudi granitne kocke. Čeprav policija ves čas opozarja, da se shodi snemajo, imajo svoje oči namreč vedno tudi med samo množico, da bi lahko še pravočasno ustavili morebitne izgrednike.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Brez množičnih izgredov Okoli pol osme ure se je del protestnikov sicer vrnil na začetno prizorišče, vendar je bilo številne že videti, kako odhajajo iz središča Ljubljane. Kmalu je bilo na Trgu republike več policistov kot protestnikov, nekajkrat je prišlo do povišanih tonov in spet je sledilo nekaj pridržanj, veliko ljudi so popisali. Kljub številnimm napetostim na različnih koncih mesta v popoldanskih in večernih urah, pa je ob 20. uri postalo dokončno jasno - Ljubljana se je tokrat izognila množičnim izgredom in improvizirana zaščitna oprema je lahko romala nazaj v omaro.