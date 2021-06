'Protestiramo, ker se je vlada odrekla socialnemu partnerstvu'

"Zatem, ko smo več kot eno leto opozarjali na odsotnost socialnega dialoga, ignoranco sindikatov in na zgolj navidezno delovanje Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), nam konec maja letos ni preostalo drugega, kot da začnemo bojkotirati udeležbo na sejah ESS," so sindikalne centrale zapisale v izjavi za javnost in dodale, da odnos vlade do socialnega partnerstva spremljajo z začudenjem in obžalovanjem.

Spomnili so na najbolj pereče zakone, s katerimi je po njihovem mnenju vlada posegla oziroma želi poseči v položaj zaposlenih v Sloveniji in v njihove pravice: • Zakon o nacionalnem demografskem skladu, ki celotno premoženje države centralizira in prepušča v upravljanje političnim strankam, hkrati pa postavlja v negotovost 900 milijonov evrov sredstev javnih uslužbencev in 500 milijonov evrov sredstev zaposlenih v zasebnem sektorju, ki so jih ti privarčevali v pokojninskem skladu; • Zakon o debirokratizaciji, ki – namesto da bi zmanjšal administrativne ovire – želi vpeljati t. i. socialno kapico oziroma bogataško kučmo; • paket davčnih zakonov, ki znižuje davke zlasti za najpremožnejše, razbremenjuje premoženje in povečuje neenakosti ter razslojenost prebivalstva.

"Ker nam ni vseeno in menimo, da dogovarjanje, pogajanja in usklajevanje zakonskih predlogov predstavljajo pravo pot h kakovostnim in splošno sprejemljivim rešitvam ter da so bistvo socialnega partnerstva, smo 3. junija letos na Vlado RS naslovili poziv k sklenitvi dogovora, s katerim bi odpravili razloge in ponovno omogočili delovanje ESS v skladu z njegovimi pravili, sindikati pa bi se lahko vrnili za skupno pogajalsko mizo," so zapisali.

A kot kaže, vse do danes niso prejeli niti odgovora vlade niti "vsaj vljudnostnega odziva resornega ministra (ministra za delo)". "Nasprotno, v tem vmesnem času se nadaljuje priprava zakonov, kot sta Zakon o urejanju trga dela in Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki so bili ves čas v zgodovini Republike Slovenije predmet socialnega dogovarjanja," so dodali.

"Naša zahteva je jasna: biti enakovreden socialni partner"

"Ko postaneš za mizo nezaželen gost, ti žal ne ostane drugega kot dostojno izražati svoja stališča na druge načine – eden od teh so tudi mirni protesti," so prepričani. Pet sindikalnih central je tako podprlo proteste, ki so potekali 28. maja, z njimi pa so želeli širšo javnost opozoriti na nesprejemljivo situacijo ignoriranja ESS pri oblikovanju zakonskih predlogov, s čimer je "vlada ESS odvzela sam smisel njegovega obstoja". Pri teh prizadevanjih so jih podprli evropska združenja sindikatov, Mednarodna organizacija dela in Evropska komisija.