Protestna ljudska skupščina Grozniku pripisuje odgovornost za tožbe

"SLAPP tožbe, s katerimi se vrši pritisk, so nizkoten primer zlorabe oblasti, s čimer si je državno odvetništvo pod vodstvom Janeza Janše in Jurija Groznika nakopalo mednarodno sramoto ," menijo v Protestni ljudski skupščini.

Protestnika Jašo Jenulla je državno odvetništvo bremenilo organizacije protesta 19. junija 2020, ko so protestniki pred DZ brali ustavo. Jenull je prejel položnico za 34.000 evrov, s katero so nanj skušali prevaliti stroške policijskega varovanja protesta.

Tožbe je državno odvetništvo po njegovih besedah moralo vlagati po zakonu. Na Ministrstvu za pravosodje zato že pripravljajo spremembe zakonodaje, ki bi državnemu odvetništvu dale dejansko avtonomijo. To je tudi predstavil Klakočar Zupančičevi, ki je spremembe pozdravila. Strinjala se je, da je po obstoječi zakonodaji državno odvetništvo le deklarativno avtonomno, v praksi pa je zakonsko vezano na navodila države.

"Zavedamo se, da so bili v zadnjih dveh letih Policija, tožilstvo, državno odvetništvo in druge javne institucije, kot tudi ogromno posameznic in posameznikov, podvrženi pritiskom janšizma in zlorabe oblasti," je v odzivu zapisala Protestna ljudska skupščina.

Ob tem ostajajo prepričani, da konkreten primer ostaja črn madež na delovanju državnega odvetništva, saj ga je naslovila celo Amnesty International. Primer bo obravnavan tudi na mednarodni konferenci te nevladne organizacije v Strasbourgu, kjer bo predstavljen med drugimi primeri SLAPP tožb.