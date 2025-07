Protestna nota na Dunaj zaradi deželne himne

Slovenski veleposlanik na Dunaju je izročil protestno noto avstrijskemu zunanjemu ministrstvu, v kateri sta izražena nestrinjanje in protest slovenskega ministrstva za zunanje in evropske zadeve v zvezi z odločitvijo deželnega parlamenta avstrijske Štajerske, ki je uzakonil Dachsteinsko pesem kot deželno himno, so sporočili z MZEZ.