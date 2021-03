'Protestna rekreacija' na Trgu republike: Pitne vode ne damo

Na Trgu republike v Ljubljani je potekala tiskovna koferenca ter "rekreacija", na kateri so udeleženci opozorili na problematičnost novele zakona, s katero bo dovoljeno graditi kemijsko nevarne objekte na vodovarstvenih območjih. Maloštevilni udeleženci so še opozorili, da se občutno zmanjšuje standard varovanja pitne vode ter ogroža varovanje rek in podtalnic.

Z dodano spremembo zakona, ki jo je pristojni odbor DZ vnesel v predlog, bo gradnja objekta in naprave, ki je namenjena proizvodnji, v katero so vključene nevarne snovi in za katero je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, na vodovarstvenem območju dovoljena, če bo tako odločila vlada z aktom o določitvi vodovarstvenih območij in poseg ne bo imel bistvenega vpliva na zdravstveno ustreznost voda.

"Zaradi parcialnih ekonomskih interesov bomo torej vse prebivalke in prebivalci izpostavljeni negativnim posegom, ki bodo neposredno vplivali na naravo, okolje in zdravje ljudi. Posledice takega početja pa so nepovratne," so opozorili na Trgu republike. "V primeru, ko bo investitor želel zgraditi odlagališče nevarnih odpadkov na vodovarstvenem območju, bo smela stroka dati le pozitivno mnenje ali prošnjo za dopolnitev. Ne bo pa mogla dati negativnega mnenja. To je pot naravnost v nove in nove okoljske katastrofe!" so prepričani.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

Iz preteklih okoljskih katastrof, kot je bila v podjetju Kemis, onesnaženja pitne vode zaradi podjetja Eternit, dolgoletne ekološke in zdravstvene katastrofe v Anhovem na Soči, "bi se morali naučiti, kako zelo nevarno je okoljsko neodgovorno početje za zdravje in življenje ljudi," so opozorili in dodali, da je pravica do čiste pitne vode tudi ustavne pravica, za katero se bodo borili. Danes je tudi Zbornica komunalnega gospodarstva pri GZS je poslance pozvala, naj ne sprejmejo dopolnila k predlogu novele zakona o vodah, po katerem bi lahko vlada dovolila izjeme od prepovedi gradnje proizvodnih objektov in naprav, ki uporabljajo nevarne snovi, na vodovarstvenih območjih. Nasprotovanje pa so preteklih dneh izrazili tudi številni strokovnjaki in nevladne organizacije.