Protestna vožnja taksistov: 'Naš pogoj je opravljanje dejavnosti brez testiranja'

Vladni odlok o izvajanju javnega prometa za taksiste uvaja bistveno strožje omejitve kot za druge izvajalce javnega prometa, opozarjajo v sindikatu. "Ostali lahko opravljajo svoje delo v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) brez testov, pri taksi službah pa so zahtevani testi, in sicer na vsakih 72 ur," je navedla generalna sekretarka sindikata prometa in zvez Saška Kiara Kumer.

"Odlok bomo spoštovali, ne gre za poseganje v strokovne kriterije. A želimo opozoriti, da je neživljenjski in diskriminatoren v primerjavi z ostalimi izvajalci javnega prevoza," je poudarila Kumerjeva. Taksisti so v obeh valih epidemije covida-19 opravljali prevoze v skladu z vsemi priporočili NIJZ in brez večjih izbruhov okužbe, je dodala.

Taksisti trenutno ustvarjajo le od 20 do 40 odstotkov prometa glede na leto 2019, je povedal predsednik sindikata taksistov Dejan Jefim. Kljub temu morajo še vedno od osem do deset ur stati na ulici, tudi če voženj ni. Kljub manjšemu prometu je njihov delovni čas enak.