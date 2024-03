Protestna zapora ceste: 'Če ne bo premika, bodo protesti večji, zapore pa daljše'

V Občini Gorenja vas - Poljane so za pet minut protestno zaprli cesto Gorenja vas–Hotavlje. Kot opozarja eden od pobudnikov protesta, gre za odsek, ki je izjemno nevaren za hojo po cesti in kolesarjenje, prav tako srečevanje tovornjakov in avtobusov. Poslanec Mahnič pravi, da je vlada umaknila že zagotovljena sredstva za rekonstrukcijo. Če ne bo rešitve, bodo s protesti nadaljevali. Možna bi bila tudi zapora ceste v času kolesarskega maratona Franja.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravaja

Kot so izpostavili pobudniki protesta – župan Milan Čadež, državnozborski poslanec Žan Mahnič in predstavnik občanov Peter Rihtaršič, bi letos morala steči rekonstrukcija nevarnega cestnega odseka, a je vlada že zagotovljena sredstva prerazporedila. Rihtaršič je pojasnil, da je 1,5 kilometra dolg odsek regionalne ceste Škofja Loka–Žiri med Gorenjo vasjo in Hotavljami, ki ga povprečno dnevno prevozi okoli 4500 vozil, izjemno nevaren. Nevarna je hoja po cesti in kolesarjenje, prav tako srečevanje tovornjakov in avtobusov. V zadnjih desetih letih sta bili na tem odseku dve smrtni žrtvi, krajani pa na problem opozarjajo že dlje časa. Kot je povedal Mahnič, so v letih vlade Janeza Janše projekt rekonstrukcije omenjenega cestnega odseka pripeljali tako daleč, da je projekt pripravljen za izvedbo, zagotovljena so bila po njegovih besedah tudi finančna sredstva. Lani bi morala potekati odkup zemljišč in izbor izvajalca, v teh mesecih pa bi se morala začeti gradnja, ki bi bila do leta 2026 končana. Vendar je vlada Roberta Goloba sredstva za izvedbo projekta po besedah poslanca SDS prerazporedila na druge postavke. Tako do leta 2027 za omenjeni projekt ni zagotovljenih nobenih sredstev. "Tako zaenkrat ni nobenih obetov, da bi se cesta lahko začela delati," je dejal Mahnič in dodal, da bi letos za projekt potrebovali le 100.000 evrov, da bi se začeli odkupi zemljišč. Celotna vrednost projekta, ki bi ga sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane, je ocenjena na 6,8 milijona evrov, pri čemer je Janševa vlada za projekt od leta 2023 do 2026 predvidela skupaj štiri milijone evrov. Projekt obsega širitev cestišča, ureditev pločnika v celotni dolžini od Gorenje vasi do Hotavelj ter izgradnjo novega mostu čez Kopačnico in krožišča na Hotavljah. Prav tako je, kot je opozoril Mahnič, vlada umaknila že zagotovljena sredstva tudi za ureditev ceste Gorenja vas–Todraž, kjer bi dela tudi že morala potekati. Gre za nevaren cestni odsek mimo industrijske cone, ki ga dnevno prevozi 900 vozil, od tega veliko tovornjakov. Dve tretjini prvega odseka ceste sta že izvedeni, čaka pa se nadaljevanje. Za tretji infrastrukturni projekt, cesto Trebija–Sovodenj, kjer manjka le še zadnjih 500 metrov in kjer je semafor že od leta 2017, so medtem sredstva v proračunu še vedno zagotovljena. "Vendar se, iz meni neznanih razlogov, ne odločijo za izvedbo razpisa za izvajalca del," je dejal Mahnič.

Kot je poudaril, je protest opozorilo vladi in ministrstvu za infrastrukturo, naj zagotovi potrebna sredstva in pristopi k izvedbi vseh omenjenih treh projektov. "Ljudje so resnično slabe volje, ker se je odvzelo tisto, kar je bilo že dano, in se stvar ne premakne. Če ne bo premika v naslednjih tednih, bomo s takšnimi protesti nadaljevali, vendar bodo ti protesti še večji, zapore pa daljše," je napovedal. Možna bi bila tudi zapora ceste v času kolesarskega maratona Franja. Mahnič je ob tem dejal, da direkcija ima posluh za njihove težave in da ministrica že išče rešitve. "Z županom sva na razpolago za vso pomoč, za konstruktivno sodelovanje, kakršno je bilo že do sedaj, in verjamem, da se s takim pristopom in dialogom to da rešiti," je ocenil.