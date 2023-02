Protestni shod voznikov avtobusov v Kranju: Zahtevamo dostojno plačo

Zahtevamo dostojno plačo, je bilo slišati v Kranju. Vozniki pričakujejo, da se njihova osnovna plača zviša na 1500 evrov bruto. "Preživim iz meseca v mesec. Ne moreš gledati dolgoročno, kako boš živel s to plačo," pravi voznik avtobusa Matej Sodja. "Nekaj nad minimalcem, plus prevoz in malica ... težko," dodaja Jasmin Velić.

Endre Mesaroš, predsednik sindikata, se strinja: "Voznik ne more delati 280 do 300 ur za minimalno plačo, to ne obstaja nikjer." Pogosto smo tarče nasilja poudarjajo, zato zahtevajo še, da jim delodajalci zagotovijo varno delovno okolje. "Gre za največkrat verbalno pa tudi fizično nasilje, tudi grožnje s strelnim orožjem sem bil deležen, velikokrat kakšni potniki pridejo tudi z namenom provociranja, včasih se pa pač zgodi, da substance naredijo svoje," razlaga Dejan Osterman.

"Delodajalci nam ponujajo drobtine, seveda smo te drobtine vzeli, a to je še daleč od tistega cilja, ki ga želimo zagotoviti tem fantom in puncam za svojo odgovornost, ki jo imajo," pravi Damjan Volf iz Obalne sindikalne organizacije.

Pogajanja o zvišanju plač voznikov so uspešna, pa pravijo v Sindikatu delavcev prometa, zato protesta niso podprli. Poudarjajo, da so dogovori že sklenjeni v Arrivi, Nomagu in Marpromu, povprečno se bo plača voznika predvidoma dvignila za 10 odstotkov. "Ko govorimo o sindikalizmu, je seveda sindikalizem zelo širok in s tega naslova je delodajalcem tudi v dejavnosti javnega cestnega potniškega prometa uspelo vriniti v sindikalizem ogromno ljudi, ki imajo večji posluh do delodajalcev namesto do članstva, ki ga zastopajo," še doda Volf.

Če ne bodo uslišani, bodo člani sindikata voznikov avtobusov kmalu spet na ulicah, tudi takrat brez podpore sindikata delavcev prometa. Ta sicer sporoča še, da bo kmalu dogovor o dvigu plač sklenjen tudi v družbi Avtobusni promet Murska Sobota.