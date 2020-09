Protestniki obkolili parlament: v središču Hojsova interpelacija in Salonit Anhovo

Tudi tokratni petek so se v središču Ljubljane, na Prešernovem trgu ob 19. uri, zbrali protestniki, ki nameravajo na Trgu republike skupaj pričakati Hojsovo interpelacijo. "Po njem sledi še Janša. Obkolili bomo parlament in ponovno jasno zahtevali transparentost, demokracijo in padec te vlade!,"so zapisali na Facebook profilu Protestne ljudske skupščine.

Današnji protest poteka tudi v znamenju problematike Salonita Anhovo in doline Soče, kjer prebivalci "bijejo boj s sramotno sprego domače politike in požrešnih korporacij". "Dolino Soče je politika najprej obremenila s smrtonosnim azbestom, Janševa vlada leta 2007 s sosežigom nevarnih odpadkov iz tujine, zdaj pa je ljudem ob Soči korporacija SwissPearl zastrupila še pitno vodo."

Oboroženi s transparenti "Stop diktaturi kapitala", "Smrt janšizmu" in "Mladim ni vseeno", so se od Prešernovega trga sprehodili do slovenskega hrama demokracije, kjer so nekateri Državnemu zboru pokazali sredinec.

V DZ sicer že od dopoldanskih ur poteka interpelacija zoper notranjega ministra Aleša Hojsa.