Protestniki bodo poslance SMC in DeSUS pozvali k ponovnemu premisleku o koaliciji z SDS

Udeleženci shoda politikom sporočajo, da se jim zdi ravnanje stranke SDS popolnoma nesprejemljivo. A tudi, da ne sprejemajo tega, da nekateri poslanci ne držijo besede, je pojasnil eden od organizatorjev shoda Filip Dobranić.

Na družbenih omrežjih so ob sestavljanju nove koalicije opozarjali tudi na obljube in zapise strank ter poslancev. Med drugim so zbrali tvite, ki so jih objavili poslanci SMC in DeSUS. V njih pa predvsem kritizirajo delovanje SDS. Objavljeni so na strani dogodka in na profilu inštituta Danes je nov dan.

"Ljudi je treba spomniti, kdo so ti poslanci in poslanke ter na njihove obljube in obljube strank, ki so jih javno predstavljali na televiziji, spletu ali v tiskanih medijih. To je ključen del našega sporočila. Dali so obljubo, na podlagi katere so ljudje oddali svoj glas. In zdaj bodo to obljubo požrli," je poudaril.

"Nastajajočo koalicijo drži skupaj strah pred odgovarjanjem za svoje delovanje na volitvah in želja, da se za vsako ceno obdržijo na oblasti. Toda v resnici dogovor vsebuje vse najslabše, kar združuje skrajno desnico in liberalno sredino: represijo, protisocialne ukrepe, službovanje kapitalskim interesom in vizijo družbe, reducirane na kompetitivnost in individualizem. To ni vizija družbe solidarnosti in sobivanja, temveč vizija džungle, v kateri moraš imeti pravilno zveneč priimek in dovolj debelo denarnico, če hočeš preživeti," pa so sporočili iz Levice in zapisali, da takšno vizijo najostreje zavračajo.

Na to, da je "demokracija v Sloveniji ogrožena", je opozorilo tudi 147 zaskrbljenih podpisnikov akademske peticije proti avtoritarni oblasti. Kot so zapisali, na podlagi svojih presoj in spoznanj iz znanstvenih področij, ki jim pripadajo, svarijo pred političnim mešetarstvom in posledicami vlade Janeza Janše.

"Podpisnice in podpisniki tega poziva smo resno zaskrbljeni vpričo trenutnih političnih dogovorov ob nastajanju Janševe koalicije, saj menimo, da lahko državo hitro popeljejo v krog tistih držav članic Evropske unije, ki so danes na črnem seznamu kršiteljic temeljnih načel varovanja demokracije, pravne države, neodvisnosti medijev in človekovih pravic," so zapisali in pojasnili, da svoje prepričanje utemeljujejo na dosedanji škodljivi, radikalno nestrpni in izključujoči politiki stranke SDS, za katero so prepričani, da v slovenski politični prostor ne more prinesti napovedane politične stabilnosti in družbenega razvoja, ker je nesprejemljiva na več ravneh.

Podrobnosti si lahko preberete v spodnjem dokumentu.