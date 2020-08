Protestniki javne uslužbence pozivajo, naj postanejo žvižgači

Današnji petkovi protesti danes potekajo že cel dan. Okoli 15. ure popoldne so se najprej začeli pred ministrstvom za okolje in prostor, kjer so zaposlenim delili piščalke in letake s pozivom "Postani žvižgač". Z njim vabijo, kot so zapisali, vse hrabre in poštene uslužbence, da sledijo svoji vesti in zgledu Ivana Galeta ter obeledanijo zlorabo oblasti.

V ta namen so ustvarili tudi spletno stran "zvizgac.si". Celotno dogajanje se je nato preselilo na Prešernov trg, današnja glavna tema protestov pa sta okolje in gradbena zakonodaja iz prvega protikoronskega paketa. Slednji so ustavni sodniki sicer začasno prižgali rdečo luč.

Najprej so se na Prešernovem trgu zvrstili govori, nato pa so se protestniki znova odpravili pred okoljsko ministrstvo.