Kolesarili ne bodo, a pred vlado pritrdili opomnik - protestniško kolo

Skupaj z nekaj protestniki je prikolesaril pred poslopje vlade, kjer je prebral t.i. odlok ljudstva, ki so ga nato pritrdili na poslopje vlade. V odloku pa so med drugim zapisali, da prepovedujejo politična kadrovanja, napade na medije in protestnike, privatiziranje zdravstva... Odlok, s katerim so razglasili tudi policijsko uro za vse člane trenutne vlade, velja do nadaljnjega oziroma do predčasnih volitev.

Protestniki so na kolesih sicer protestirali tudi pretekli petek. Dogajanje so spremljali policisti, ki so skupaj z zdravstvenim inšpektoratom nadzirali spoštovanje odloka za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. Popisali so nekatere protestnike pred DZ, najbolj pa je odmeval incident, ko je repar Zlatko novinarju Nove24tv odvzel na silo odvzel kamero. Pristopili so policisti, pa tudi več protestnikov. Nekaj časa so se prerivali, nato pa so možje v modrem Zlatka potegnili stran.