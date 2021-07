Protestniki kolesa zamenjali za kanuje in supe, pozvali k udeležbi na referendumu

Petkov protest v Ljubljani se je pričel ob 19. uri na Prešernovem trgu, kjer so zbrane nagovorili glasbeniki in pesniki, pa tudi predstavniki sindikata taksistov, ki so stanovalcem domov za starejše ponudili brezplačne prevoze na volišča v nedeljo. Pridružili so se jim tudi predstavniki okoljevarstvene organizacije Balkan river defence, ki se borijo za dostopnost rek, prostovoljci iz referendumske kampanje in drugi predstavniki civilne družbe, so navedli v Protestni ljudski skupščini.

Tokrat je v Ljubljani prvič potekal tudi protest na vodi. Od Špice je k zbranim na Prešernovem trgu priplula tudi skupina protestnikov na kanujih, kajakih in supih, ki so s plakati na vodi in umetniškimi dekoracijami priveslali vse do Tromostovja. Kasneje so se pridružili protestu na kopnem.