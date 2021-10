Protestniki na policijski helikopter streljali z laserjem, pilot poškodovan

Na včerajšnjem neprijavljenem protestnem shodu v Ljubljani so policisti zaznali 164 kršitev Zakona o javnih zbiranjih in 166 kršitev Zakona o javnem redu in miru, je sporočila predstavnica Policijske uprave (PU) Ljubljana Aleksandra Golec. "Večinoma gre pri obeh zakonskih podlagah za iste kršitelje," je dodala. Zaznali so še kršitev Zakona o osebni izkaznici, eni osebi so zasegli prepovedano drogo, eni osebi je bil zasežen solzivec, prav tako sta bili zaznani dve kršitvi cestnoprometnih predpisov in še ena kršitev, za katero bo podan predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Zaznanih je bilo tudi osem kaznivih dejanj: "Gre za kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari, napadov na uradne osebe in preprečitve uradnih dejanj," je pojasnila Golčeva. "Med navedenimi kaznivimi dejanji preprečitve je tudi primer, ko so neznani storilci na Trgu republike proti policijskemu helikopterju usmerili laserski žarek," je nadalje povedala predstavnica PU Ljubljana. To po njenih besedah za letalski promet predstavlja hudo nevarnost "zaradi načina razpršitve tovrstnih žarkov v zrakoplovu, posledično pa nevarnost za poškodbe oči posadke". V konkretnem primeru je eden izmed pilotov utrpel poškodbe očesa in poiskal zdravniško pomoč, stopnja njegovih poškodb še ni znana. "Navedeno dejanje je skrajno nevarno in le naključju se gre zahvaliti, da ni vsa posadka utrpela poškodb vida, kar bi lahko tudi vodilo do tragičnih posledic," je še izpostavila Golčeva.